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Posted inصحة

السعودية تسجل 684 حالة مؤكدة لفيروس كورونا

السبت الموافق 03 إبريل 2021 م واس
أكدت الصحة أهمية عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مهيبةً بالجميع إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي ، منعًا لانتشار كورونا وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تسجل 684 حالة مؤكدة لفيروس كورونا

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية تضمنت تسجيل (684) حالة مؤكدة وتعافي(439) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6007) حالات منها (761) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (392009) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (379312) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجل (6)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6690) حالة، كما أجري (53777) فحصاً مخبرياً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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