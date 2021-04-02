السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 7 أشهر

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 391325 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 404 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378873 حالة. وأكدت “الصحة” تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6684 حالة وفاة.وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5768 والحالات الحرجة 735 حالة.

ودعت الوزارة إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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