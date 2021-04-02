محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inصحة

السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 7 أشهر

وزارة الصحة السعودية : تسجيل (728) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (8) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (404) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (378,873)

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 7 أشهر

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم  تسجيل 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 391325 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 404 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378873 حالة. وأكدت “الصحة” تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6684 حالة وفاة.وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5768 والحالات الحرجة 735 حالة.

ودعت الوزارة إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا