محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inصحة

السعودية : إقرار نظام جديد للتبرع بالأعضاء البشرية وأكثر من 21 ألف مريض على قوائم الانتظار

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس على نظام التبرع بالأعضاء البشرية في وقت بلغ فيه عدد المرضى على قوائم الانتظار أكثر من 21 ألف مريض

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية : إقرار نظام جديد للتبرع بالأعضاء البشرية وأكثر من 21 ألف مريض على قوائم الانتظار
14420812

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس على   نظام التبرع بالأعضاء البشرية بهدف تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء، ويأتي القانون في توقيت هام مع وجود أكثر من 21 ألف مريض على قائمة الانتظار بسبب ندرة الأعضاء وفقا لوزارة الصحة السعودية.

ومطلع العام الجاري نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي  من إجراء زراعة قلب ناجحة لطفلة رضيعة قبل أن تكمل عامها الأول كأصغر حالة زراعة قلب في تاريخ عمليات زراعة القلب في المملكة والمنطقة العربية على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

وقطعت المملكة شوطا بعيدا على هذا الصعيد وتشير وكالة الأنباء السعودية إلى أن المستشفى المذكور يُعد ضمن أعلى 10% من المراكز الطبية العالمية التي تجري أعلى معدلات زراعة القلب سنوياً وبنتائج مماثلة لكفاءة وجودة العمليات التي تجرى في المراكز المتقدمة في أمريكا الشمالية والدول الأوروبية.

ويوجد في السعودية قرابة 28 مركزاً لزراعة الأعضاء في مختلف أنحاء المملكة وتحقق هذه نسبة نجاح في عمليات زراعة الأعضاء  بما يزيد عن 95% نسبة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقلب والرئتين.

ويؤمل من نظام التبرع رفع معدلات التبرع بالأعضاء وتقليل قوائم الانتظار والحد من الاتجار بالأعضاء أو السفر إلى خارج البلاد بحثاً عن طرق غير آمنة ونتائج غير مرضية.

يضم النظام الجديد 28 مادة ناظمة لإجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تُنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية.

ويتضمن أيضًا آليات وإجراءات ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها، فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

 

وسبق أن أصدرت المملكة العربية السعودية قانون تأسيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء لتنظيم هذا المجال الحيوي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا