آراب هيلث يعين نخبة من الخبراء من جميع أنحاء العالم في المجلس الاستشاري للمعرض

أطلق معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث، أضخم وأكبر معرض للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجلسه الاستشاري الافتتاحي، الذي يجمع فيه خبراء الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات وخلق الفرص في عالم ما بعد مرحلة كوفيد-19.

تم إنشاء المجلس الاستشاري لمؤتمر الصحة العربي “آراب هيلث” للاستفادة من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء المجلس من خلال تقديم المشورة بشأن مواضيع الرعاية الصحية الرئيسية، وتشمل المواضيع التي سيتم تسليط الضوء عليها كيفية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في صناعة الرعاية الصحية نتيجة لجائحة كوفيد -19 وتعزيز فرص النمو وبحث الاستراتيجيات المستقبلية داخل القطاع.

وبهذه المناسبة، قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث: “من خلال إنشاء المجلس الاستشاري، فإن” آراب هيلث ” سيتيح الاقتراب أكثر من أولئك الخبراء الذين هم في طليعة صناعة الرعاية الصحية والتعلم من الخبرة الواسعة التي اكتسبوها خلال حياتهم المهنية الطويلة والمشرقة، فضلاً عن أن إدراكهم للدور الذي يلعبه الابتكار والتكنولوجيا داخل الصناعة لا يقدر بثمن، لا سيما فيما يتعلق بالتحديات الناجمة عن جائحة كورونا.

وأضاف ويليامز قائلاً: “يتمثل هدفنا النهائي في ضمان أن يتمكن جميع المشاركين لدينا من التعلم والتواصل والقيام بممارسة أعمالهم التجارية أثناء النسخة الحية من المعرض والنسخة الافتراضية منه عبر الإنترنت من خلال منصتنا الرقمية المخصصة، وستكون مساهمة المجلس الاستشاري لتحقيق ذلك أمرًا حيويًا.”

يتألف المجلس الاستشاري من مجموعة كبيرة ومختارة من خبراء الرعاية الصحية في الشرق الأوسط والعالم، ويمثل منطقة الشرق الأوسط فريق من الخبراء يضم كلاً من: الدكتورة وديعة شريف، مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي والدكتورة عائشة الظاهري، رئيس قسم التثقيف الصحي في مركز أبوظبي للصحة العامة، ورينيتا داس، الشريك ونائب الرئيس الأول لشؤون الرعاية الصحية التحولية في “فروست آند سوليفان” التي صرحت قائلة: “يعد معرض ومؤتمر آراب هيلث كحدث رائد في تسليط الضوء على بعض من أعظم الابتكارات التكنولوجية الرقمية المتطورة التي من شأنها أن تحدث تحولًا كبيراً في أسواق آسيا أو الشرق الأوسط، فأنا متحمسة جداً لأن أكون جزءًا من المجلس الاستشاري لمعرض آراب هيلث وأقوم بإبراز خبرة فروست آند سوليفان التي تبلغ 60 عامًا في تحديد التقنيات التخريبية والاتجاهات الضخمة التي من شأنها أن تدعم رؤية مؤتمر ومعرض آراب هيلث”.

كما سينضم إلى فريق الشرق الأوسط الدكتور ماتياس جوين، الرئيس الطبي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية والدكتورة السعودية مليحة هاشمي، المدير التنفيذي لقطاع مستقبل الصحة والرفاهية والتقنية الحيوية في شركة نيوم ونائب رئيس فريق عمل القيادة الخاصة بـ (كوفيد- 19) للشركة.

وقد صرحت الدكتورة مليحة هاشمي في معرض حديثها عن دور ابتكار الرعاية الصحية في الوضع الطبيعي الجديد قائلة: “سوف تلعب التكنولوجيا الإنسانية دورًا رئيسيًا في الابتكار في الوضع الطبيعي الجديد، حيث سيصبح العيش في عالم رقمي دون المساس بالترابط الاجتماعي والعاطفي أمرًا ضروريًا.”

من جهته علق الدكتور ماتياس جوين على أهمية تكاتف الصناعة معًا وكيفية الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا قائلاً: “يسعدني الانضمام إلى مجلس آراب هيلث الاستشاري في مثل هذا الوقت الحرج في مجال الرعاية الصحية، حيث أظهرت جائحة (كوفيد-19) كيف يمكننا أن نتحد كصناعة لتسريع الابتكار وما زلنا نرى تأثير الرقمنة على رعاية المرضى، كما أننا نتطلع إلى مستقبل تكون فيه الرعاية الصحية متمحورة حول المريض وقائمة بنفس الوقت على البيانات والقيمة وتكون أكثر دقة “.

كما يحتوي المجلس الاستشاري على فريق من الخبراء الدوليين يضم كلاً من: هاري باباس ، المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية الصحة الذكية ومانيش كوهلي، الرئيس السابق لجمعية نظم إدارة معلومات الرعاية الصحية والدكتور لويس كران، مدير مركز مايو كلينك الطبي لعلوم تقديم الرعاية الصحية ومجلس المحافظين والأمناء الذي صرح قائلاً: “من المناسب جدًا أن يرحب معرض ومؤتمر آراب هيلث عامًا بعد عام بالمشاركين الذين لديهم هدف مشترك واحد يتمثل في تحديد حلول لتحديات قطاع الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم إلى دبي، التي تعتبر مدينة مبنية على مفترق طرق قديم لطرق التجارة”.

كما ينضم إلى الخبراء الدوليين البروفيسور نيل بي شيث، رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى بنسلفانيا في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أكد على أهمية حلول الرعاية الصحية المستدامة، قائلاً: “إن تركيز آراب هيلث على احتضان الابتكار في الرعاية الصحية يأتي في الوقت المناسب، إذ يجب أن يتم تبني الابتكار بعقلية مختلقة لخلق حلول رعاية صحية مستدامة عبر تخصصات فرعية متعددة.”

هذا وسيجتمع أكثر من 300 متحدث تحت شعار “التطلع نحو الأمام واحتضان الابتكار” كجزء من معرض ومؤتمر الصحة العربي “آراب هيلث” مع التركيز على الجمع بين المتخصصين والمهنيين في الرعاية الصحية خلال جائحة كوفيد-19 لتحسين ممارساتهم الطبية وتحسين نتائج المرضى في نهاية المطاف، كما سيتم انعقاد ما مجموعه 12 مؤتمراً في الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 24 يونيو 2021، تسعة منها ستكون متمحورة على التعليم الطبي المستمر، وكل مؤتمر منها سيسمح للمشاركين بالتواصل وتطوير أفضل الممارسات الدولية.

وبالإضافة إلى النسخة الحية من المعرض، فسيتم أيضًا انعقاد سلسلة من الندوات عبر الإنترنت، في الفترة الممتدة ما بين من 23 مايو إلى 22 يونيو 2021 سيناقش من خلالها خبراء من صناعة الرعاية الصحية أحدث الابتكارات والتكنولوجيا من خلال خطابات رئيسية عالية المستوى ومناقشات الطاولة المستديرة والمحادثات الصناعية وجولات اكتشاف المنتجات.

لمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى زيارة موقع آراب هيلث المخصص التالي: www.ahcongress.com