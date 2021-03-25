فاين تدخل قطاع المكملات الغذائية بمنتجي موتيفا لتعزيز الجهاز المناعي والجهاز العصبي

خلال مؤتمر صحفي عقد افتراضيا أمس كشفت مجموعة فاين الصحية القابضة، عن إطلاقها المكملين الغذائيين موتيفا “Motiva” لتعزيز الجهاز المناعي والجهاز العصبي. وتسعى المجموعة من خلال هذه الخطوة إلى توسيع محفظتها من منتجات العناية الصحية المبتكرة وتقديمها لعددٍ أكبر من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً.

ويتألف المكملان الغذائيان من مكونات طبيعية بالكامل، بالاعتماد على مصادر موثوقة وتقنية التوافر الحيوي، ما يتيح وصول المكونات الغذائية إلى مجرى الدم بكفاءةٍ أكبر مقارنة بتناول المكونات الأصلية بشكلٍ مباشر.

وقد تم تسجيل المكملين الغذائيين والخاضعين لاختبارات سريرية رسمياً في السوق الإماراتية، وهما حائزان على اعتماد الجمعية الطبية العالمية، الجمعية الأمريكية الرائدة عالمياً في مجال الصحة الطبية والتي تضم أبرز خبراء الصحة الطبية وتقدم أفضل الممارسات والبرامج والأبحاث وسبل التعليم والتدريب والخدمات.

وبهذه المناسبة، قال جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة: “تحدد تقنية التوافر الحيوي كمية المادة التي تصل إلى مجرى الدم، ويساهم تطبيقها على المكملات الغذائية في وصول جرعة أكثر كفاءة من المواد الغذائية والفيتامينات إلى الجسم، ما يتيح الحصول على فوائد صحية حقيقية دون هدر المال على منتجات غير فعالة”.

وتم تطوير المكمل الغذائي موتيفا لتعزيز الجهاز المناعي لتعزيز عملية التمثيل الغذائي ودعم المفاصل والجهاز المناعي، إضافة إلى تخفيض ضغط الدم ومستوى السكر في الدم، وهو يحتوي على الكركمين الذي يعتبر المكوّن الفعال في الكركم وفيتاميني D3 وB12.

بدوره، قال الدكتور مايكل هيجر، الأستاذ في الطب النانوي الضوئي في جامعة يوتريكت وكلية الطب في جامعة جياشينغ: “يلعب الكركمين دوراً فعالاً كمضاد قوي للأكسدة والالتهاب ، وأثبتت الدراسات السريرية قدرته على تعزيز المناعة. لكن تكمن مشكلته في سوء امتصاصه في الجسم عند تناوله بشكل طبيعي بسبب انخفاض توافره الحيوي، لذا يتطلب عادة تناول كميات كبيرة منه للاستفادة من آثاره الإيجابية”.

وتوفر تقنية المحلول الجزيئي المبتكرة في مكمل موتيفا الغذائي الحلّ لمشكلة انخفاض التوافر الحيوي للكركمين، حيث توّفر طريقة تحاكي الشكل الطبيعي الذي يعتمده الجسم لنقل المواد القابلة للذوبان في الدهون إلى مجرى الدم، ما يتيح امتصاص الكركمين بنسبة 95% والحصول على جميع فوائده الصحية.

بينما تمّ تطوير المكمل الغذائي موتيفا لتعزيز الجهاز العصبي لتحسين صحة الدماغ والجهاز العصبي، عبر تحسين الوظائف الإدراكية والتقليل من حالات النسيان وعدم التركيز وتقوية جهاز المناعة. ويتضمن المنتج مكوّنات فعالة مثل نخالة الأرز المستقرة وبذور الكتان الذهبية وليسيثين عباد الشمس والديوسكوريا وحمض الستريك، ويعتمد في تعزيز امتصاصه على تقنية باي آلو ®BiAloe، التي تعد المصدر الأكثر توفراً حيوياً للأسيمنان، وهو المركب متعدد السكريات في الألوفيرا.

وبهذا الصدد، قال الدكتور جون إي لويس، الأستاذ المساعد المتطوع في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر: “يعتبر الأسيمنان من السكريات المعقدة الموجودة في المادة الهلامية داخل أوراق نبتة الألوفيرا، وهو المسؤول عن القسم الأكبر من فوائد الألوفيرا. كما تحتوي نخالة الأرز المستقرة على ما يزيد عن 450 من المواد الكيميائية النباتية، تشكل الحموض الأمينية والمعادن التي تعود بنفع كبير على الصحة أكثر من 200 منها”.

كما أردف لافيرتي: “نعاني في هذا العصر من كثرة الطعام وقّلة الغذاء. وبسبب غياب الحمية المناسبة والمواد الغذائية الضرورية، نعرّض أنفسنا للأمراض المعدية والسرطانات وغيرها من الأمراض الناجمة عن أسلوب الحياة غير الصحي. ويساعد دعم الجهاز المناعي، وهو خط الدفاع الرئيسي عن الجسم، في الوقاية من الأمراض التي تساهم بنسبة 70% من الوفيات اليومية حول العالم.

ويمتاز المكملان الغذائيان الجديدان بأنهما مصنوعان من مكونات طبيعية بالكامل، مع الحرص على استخلاص المواد الصحيحة واستخدامها بأسلوب يتيح للجسم امتصاصها بسهولة.