عن بعد، تقويم الأسنان أصبح في المنزل بمعدل 100% بإشراف أخصائيين في تقويم الأسنان

أعلنت شركة بسمة دوت كوم عن تقديم علاجات عن بعد، وتقول في بيان إنه وعلى اعتبارها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستخدم BASMA.com المصفّفات – تقويم الأسنان الشفّاف – المُعتمد من قبل ISO و CE لعلاجِ المرضى بغضونِ 6 أشهر تقريباً الذين يعانون من حالات بسيطة إلى معتدلة من إكتظاظ وتباعد الأسنان. تُساعد المصفّفات الشفّافة على تقويم الأسنان بشكلٍ خفيّ وبدون ألم. إلى جانب ذلك، يمكن إزالتها في أي وقت لتناول الطّعام أو الشّراب مما يضمن نظافة الفمّ بشكلٍ أفضل.

وبالاستفسار عن الكلفة أفاد متحدث باسم الشركة بأنها بمعدل ٦٠٠٠ درهم اماراتي / ريال سعودي ويتم تقسيطها شهريا حتي انتهاء مدة العلاج ، وأضاف أنه بالطبع هناك توفير كثير بالكلفة لأنها عن بعد.

تتمّ جميع مراحل العلاج من المنزل بمتابعةٍ دائمةٍ من أطباء تقويم الأسنان المعتمدين. هذه الطريقة تسمح للمرضى ببدءِ العلاج من أي مكان في العالم دون عبء زيارات العيادة وتكاليفها مما يوفّر حلاً مناسباً وبأسعارٍ مدروسة لمن هم في أمسّ الحاجة إلى العلاج.

BASMA.com هي منصّة لعلاج الأسنان عن بُعد، يُشرف عليها مجموعة من الأطباء، تقدّم حلًا متطوراً لمشاكل الأسنان الملتوية والمكتظّة والأهم بأسعار مدروسة تُناسب الجميع.

تنقسم رحلة العلاج إلى ثلاث خطوات:

يطلب المريض إلى منزله علبة الطوابع لأخذ المقاسات اللاّزمة للأسنان ثم يُرسلها إلى أطباء BASMA.com لتقييمها. وبعد تقييمٍ دقيقٍ ومتأنٍّ، يقوم أخصائي تقويم الأسنان بتصميم خطّة العلاج ويعرض للمريض صورة ثلاثيّة الأبعاد لشكل الإبتسامة الجديدة. ما أن تتمّ الموافقة على ذلك، يتلقى المريض مجموعة مصفّفات شفّافة ليبدأ معها بالعلاج الفعليّ. بعد ذلك، يُتابع أخصائيون في مجال تقويم الأسنان مراحل التقدّم، من خلال معاينة إفتراضيّة عن بُعد، لضمان حُسن تطبيق كل خطوة من خطوات العلاج. كل علاج يرتكز على عددٍ معيّن من المصفّفات.

في هذا السياق، يقول مؤسّس BASMA.com، الدكتور شريف مسعود: “لقد غيّرت جائحة كورونا عاداتنا اليوميّة. ولكنّ بفضل منصّة BASMA.com لعلاج الأسنان عن بُعد، أصبح الآن بإمكان المريض الحصول على إبتسامةٍ صحيّةٍ من منزله بوجود دعمٍ دائم من الطبيب المُعالج.

وفقاً للمجلة الأوروبية لطب الأسنان ، يعاني نحو 60% من الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أسنان مكتظّة أو ملتوية، لذلك تُترك معظم الحالات دون معالجة بسبب إرتفاع تكلفة العلاج وعدم الحصول على رعاية الأسنان المناسبة.

حينما تُترك هذه الحالات بدون علاج، يُصبح تنظيف الأسنان الملتوية أو المكتظّة أكثر صعوبة ويمكن أن يتسبّب ذلك في تراكمِ البكتيريا مع مرور الوقت بالإضافةِ إلى تآكل بنية الأسنان؛ هذا قد يؤدي إلى تسوّس الأسنان وأمراض اللّثة. كما تؤثّر الأسنان غير المستقيمة على العضّةِ التي يمكن أن تتداخل عند الأكل، فتُسبب بألمٍ في الفك وضغطٍ غير متساوٍ على الأسنان – مما يؤدي إلى إحتمال حدوث تشقّقات في الأسنان أو تلفها على المدى الطويل.