الإمارات تقدم قرابة 7 ملايين من اللقاحات

أكد عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع أمس الثلاثاء في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، تحقيق إنجاز جديد لدولة الإمارات في مجال الحد من جائحة كوفيد19 ومكافحته، وذلك بوصول الحملة الوطنية إلى هدفها التي أعلنت عنه مؤخراً بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان دولة الإمارات.

وأضاف أنه “مع استمرار التقارير اليومية المتعلقة بجرعات اللقاح فإننا نقترب من تقديم ما يقارب 7 ملايين جرعة لقاح ضمن أكثر من 205 مركز طبي في مناطق الدولة المختلفة، في خطوة إيجابية تضع #الإمارات في مقدمة الدول في نسبة التطعيم.”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 89,746 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,668,637 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 67.43 جرعة لكل 100 شخص.#يدا_بيد_نتعافى pic.twitter.com/hKvlPWz9gr — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) March 16, 2021