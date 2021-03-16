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Posted inصحة

الإمارات: صلاة العشاء وصلاة التراويح لاتزيدان عن 30 دقيقة

الطوارئ والأزمات: تقرر أن تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد كوفيد19، بالإضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات،

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: صلاة العشاء وصلاة التراويح لاتزيدان عن 30 دقيقة

كما تقرر عدم السماح بأي موائد إفطار في المساجد، مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن 30 دقيقة. وسيتم غلق المساجد بعد الصلاة مباشرة، مع استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية.

وحث الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية لتطورات كورونا، بتجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية، وتجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في نفس المنزل تناول الوجبات الجماعية.

وأكد الظاهري على عدم السماح بإنشاء خيم الإفطار العائلية ومايماثلها أو إقامة وجبات جماعية في مكان عام ، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية، والتبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً.

وأضاف أنه يمنع على المطاعم توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهة المطاعم، ويقتصر توزيعها على مجمعات العمال السكنية عبر التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

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