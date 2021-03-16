توسعة ياس القابضة ذ.م.م لمحفظة الرعاية الصحية من خلال الاستحواذ على شركة متممات غذائية



الشركة التي تعمل في منطقة جبل علي بدبي، وهي جزء من مجموعة الأدوية والمغذيات الطبية الشهيرة ذات التواجد العالمي. وقد تم الانتهاء من عملية الاستحواذ من خلال قطاع الاستثمار المتخصص في الرعاية الصحية التابع لشركة ياس القابضة ذ.م.م والذي تقوده شركة جلوبال ون هيلث

كير القابضة.

وتمتلك الشركة منشأة تصنيع على أحدث طراز ، وهي أكبر منشأة لتصنيع وتعبئة كبسولات الجيلاتين اللينة في المنطقة،

مع إمكانية التوسع في انتاج جرعات بأشكال أخرى متنوعة. وتخطط ياس القابضة ذ.م.م للاستثمار في توسعة منشأة التصنيع لتشمل خطوط انتاج الأقراص الصلبة والتي تؤخذ عن طريق الفم ، بالاضافة الى امكانية التوسع بخطوط انتاج أجهزة الاستنشاق و/أو الحقن. وتمت الموافقة على المنشأة

ًضا على شهادات من قبل وزارة الصحة الإماراتية وحصلت أي GMP من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ، وذلك من بين موافقات أخرى.

وتعليقا على عملية الاستحواذ الأخيرة ، قال مرشد الرديني ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة ذ.م .م :

”يسرنا في ياس القابضة ذ.م.م أن نعلن عن استحواذنا على اغلبية حصص جيلتك Geltec Healthcare ، حيث ستضيف لنا ًدا من القوة لسلسلة تصنيع الأدوية منشآت الإنتاج الخاصة بهذه الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة مزي وتوزيعها ، والتي ايضا ستكون مكملة لمحفظة الرعاية الصحية الحالية لدى ياس القابضة ذ.م.م ً

والجدير بالذكر أن ياس القابضة ذ.م.م قد استحوذت بالكامل في وقت سابق على ويلفارما للمحاليل الطبية ذ.م.م وهي المنشأة الأولى والوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصنيع المحاليل الوريدية لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على هذه المحاليل المنقذة للحياة في حاويات وأكياس خالية من DEHP.