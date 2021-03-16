مكاسب للقاح كورونا الروسي بعد إيقاف 15 دولة لتقديم لقاح بريطاني

فيما أجازت منتصف الشهر الماضي الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد ، جاءت إجازة “الهيئة” استخدام اللقاح والسماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة. كما يتطلع لبنان لتلقي دفعة من هذا اللقاح الذي يحصل عليه لبنان عن طريق منصّة كوفاكس العالمية، وهي منصّة معتمدة من قبل منظّمة الصحة العالمية التي أجازت استخدامه.

يأتي ذلك بعد أن انضمت فرنسا وايطاليا واسبانيا وألمانيا إلى قائمة دول أوروبيا أخرى أوقفت استخدام لقاح استرازينيكا، لتتواصل مع روسيا للحصول على لقاح سبوتنيك-V الذي سيتم تصنيعه في إيطاليا واسبانيا وفرنسا وألمانيا عقب اتفاقيات مع مطوري اللقاح، في وقت تنظر وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، في مسألة منح اللقاح الروسي ترخيصاً رسمياً،

وأكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف، بحسب وكالة فرانس برس، إن منظّمته «توصلت بالفعل إلى اتفاقات مع شركات من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، لإطلاق إنتاج سبوتنيك-V».

وأوضح دميتريف، أن من شأن الاتفاقات، أن تفسح المجال لإمداد الأسواق الأوروبية باللقاح الروسي «فور صدور الترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية».

وفي حال ترخيصه، سيكون «سبوتنيك-V» أول لقاح مضاد لفيروس «كورونا» غير غربي، يحصل على إذن لاستخدامه في دول الاتحاد.

وزعمت تقارير صحفية أنه من بين 17 مليون شخص تلقوا اللقاح في دول أوروبي، أصيب 37 منهم بحالات تجلط دموي اعتبر الخبراء نسبتها دون الحد المتوقع.

وقال وزير الصحة الألماني إن قرار إيقاف لقاح استرازينكا قد اتخذ بناء على نصيحة الجهة الصحية المنظمة وهي معهد الريخت الذي دعا للتحقيق بسبع حالات لجلطات في الدماغ لأشخاص حصلوا على اللقاح.

لكن بي بي سي لفتت بالقول إن السؤال الجوهري الذي تم طرحه هو ما إذا كان اللقاح هو الذي سبب تخثر الدم أم كان ذلك مصادفة؟ هل كانت حالات تخثر الدم تلك ستحصل بمعزل عن اللقاح؟.

في العادة تجري مراقبة أي أحداث مهمة كتلك بعناية، حتى يتم فحص ما إذا كان معدل حدوثها أعلى من المعتاد.

التقارير عن وقوع 17 جلطة أقل من المتوقع. وما هو أهم من ذلك، ليس هناك تفسير مقنع لتسبب اللقاح بجلطات.

لهذا السبب قالت هيئة ترخيص الأدوية في المملكة المتحدة ومنطمة الصحة العالمية إنه لا دليل على وجود صلة بين الأمرين.

وكالة الأدوية الأوروبية التي تفحص التقارير اقترحت الاستمرار في إعطاء اللقاح بالنظر إلى الخطر الذي يشكله انتشار الفيروس على الصحة، ولذلك تسبب قرار بعض الحكومات بإيقاف استخدام اللقاح بصدمة للخبراء.

ويقول بروفيسور آدم فن، عضو فريق منظمة الصحة العالمية العامل في حقل اللقاحات المضادة لكوفيد، إن التوقف عن حملة اللقاحات بهذا الشكل غير مستحب بالمرة وقد يقوض الثقة باللقاح ويدفع البعض الثمن من حياتهم على المدى الطويل.

وأضاف “اتخاذ القرار المناسب في وضع كهذا ليس سهلا لكن ما نحتاجه على الأغلب هو ألا نفقد السيطرة على الأمور”.

هل لدى أوروبا مشكلة مع هذا اللقاح؟

هذه ليست المرة الأولى التي تعاملت فيها بلدان في أوروبا بحذر مع لقاح أسترازينيكا.

كانت ألمانيا وفرنسا ودول أخرى قد تبنت موقفا حذرا في التعامل مع اللقاح المذكور حين أوصت بعدم استخدامه مع الأشخاص الذي يتجاوز سنهم الخامسة والستين.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فذهب إلى حد القول بأن اللقاح غير فعال تقريبا.

لقد تم التخلي عن هذا القرار لكنه تسبب بأضرار.

ستفقد ألمانيا وفرنسا كميات من اللقاح، حيث استخدم البلدان أقل من نصف لقاحات أسترازينيكا المتوفرة لديها وأصبحا يعتمدان بشكل أكبر على لقاح فايزر من المملكة المتحدة.

ويهدد هذا بعواقب قاتلة. ستكون هناك معدلات إصابة أعلى بكثير في فرنسا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى من المملكة المتحدة، وتواجه احتمال تأزم الأمور قبل بدأها بالتحسن.

لو تأملنا في القرار المتعلق بمن هم فوق الخامسة والستين نستطيع أن نرى كيف اتخذ. كانت هناك أدلة محدودة حول إعطاء اللقاح للمسنين.