هولندا تصبح خامس دولة أوروبية توقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا

وقالت الحكومة: إن الإجراء، الذي يأتي عقب قرار مشابه من أيرلندا، يستند على تقارير من الدنمارك والنرويج باحتمال وجود آثار جانبية خطيرة مثل توليد جلطات في الدم.

وقالت وزارة الصحّة في بيان إنّه «بناءً على معلومات جديدة، نصحت هيئة الأدوية الهولنديّة، في إجراء احترازيّ وبانتظار تحقيق معمّق أكثر، بتعليق إعطاء لقاح أسترازينيكا المضادّ لكوفيد-19» بحسب رويترز.

ونقل البيان عن وزير الصحّة هوغو دي جونج قوله إنّه «يجب أن نتوخّى الحذر دائمًا، ولهذا فإنّ من الحكمة الضغط على زرّ التوقّف الآن، في إجراء احترازي»، وفق ما ذكرت الوكالة الفرنسية.

وجمّدت دول عدّة، بينها الدنمارك والنرويج وبلغاريا الأسبوع الماضي استخدام اللقاح الذي تصنّعه شركة الأدوية السويدية البريطانية العملاقة، على خلفية المخاوف المرتبطة بتسببه بجلطات دموية.

لكنّ منظّمة الصحّة العالميّة شدّدت على أنّه لم يتمّ التأكّد من وجود علاقة سببيّة بين تلقّي اللقاح والإصابة بجلطات في الدم.

كذلك، أصرّت الشركة المصنّعة ووكالة الأدوية الأوروبّية على أنّ لقاح أسترازينيكا آمن.

وأفاد ناطق باسم «أسترازينيكا» بأنّ «تحليلاً بشأن بيانات السلامة لدينا، المرتبطة بحالات مسجّلة من أكثر من 17 مليون جرعة لقاح تمّ إعطاؤها، لم يكشف عن أيّ أدلّة بشأن ازدياد خطر التعرّض لجلطات في الدم».

وذكرت السلطات الصحية بالنرويج، يوم السبت، أن ثلاثة موظفين بالقطاع الصحي كانوا قد تلقوا اللقاح مؤخراً يخضعون للعلاج في مستشفى، بعد إصابتهم بنزيف وتجلط في الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.