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Posted inصحة

وفاة الرئيس التنفيذي لـ “أكسا للتأمين”

نعى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة منسوبي شركة أكسا للتأمين التعاوني الرئيس التنفيذي للشركة جاري لوين الذي وافته المنية يوم الجمعة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021م.

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وفاة الرئيس التنفيذي لـ “أكسا للتأمين”

وصدر البيان السابق عن الشركة في إفصاح نشره موقع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) .

ويضم مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني، من رئيس مجلس الإدارة يوسف صالح أبا الخيل، إلى جانب 6 أعضاء مجلس الإدارة.

يذكر أن العام الماضي شهد ثاني أكبر الصفقات التي كانت مع إعلان مجموعة الخليج للتأمين،  توقيع اتفاقية مع شركة أكسا«AXA» للاستحواذ على عملياتها التأمينية في منطقة الخليج مقابل مبلغ وقدره 474.8 مليون دولار، متضمنة حصة مجموعة «يوسف بن أحمد كانو» (100%)، «أكسا للتأمين التعاوني» (50%)، و«أكسا الهلال الأخضر للتأمين» (28%).

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