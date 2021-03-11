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Posted inصحة

المكسيك تصبح أكبر سوق لتجارة القنب بإقرار قانون تشريعها

وافق مجلس الشيوخ المكسيكى على إلغاء منع وتجريم الاستخدام الشخصى الترفيهى للماريجوانا فى جميع أنحاء البلاد مما يراد له التصدي لكارتيلات المخدرات القوية في البلاد.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
المكسيك تصبح أكبر سوق لتجارة القنب بإقرار قانون تشريعها
الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

ومن شأن هذه التشريعات الجديدة تقنين الماريجوانا للاستخدامات الترفيهية والطبية والعلمية، وسيجعل القانون المكسيك واحدة من أكبر الأسواق لصناعة الماريجوانا القانونية ، إلى جانب كندا وأوروغواي بحسب بي بي سي.

تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 316 صوتًا مقابل 129 صوتًا ضده، وسيسمح بموجب القانون استخدام الماريجوانا الترفيهي لمن يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق ومع تصريح.

وقال سيمي أولفيرا النائب الذي صوت لصالح مشروع القانون “اليوم نصنع التاريخ.” أولفيرا عضو في حزب مورينا اليساري الذي يتزعمه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وأضافت: “بهذا ، يتم إسقاط الاعتقاد الخاطئ بأن القنب يشكل جزءًا من المشاكل الصحية الخطيرة في المكسيك”.

ويقول أوبرادور إن التشريع يمكن أن يضع حدا للجرائم والعنف من قبل عصابات المخدرات ويحسن الأمن في البلاد. يعتقد أنصار الرئيس أن التقنين يمكن أن يقلل من تأثير الكارتلات القوية التي تسيطر على تجارة المخدرات المربحة في البلاد.

ومنذ دخوله منصبه في عام 2018 ، تبنى أوبرادور استراتيجية تُعرف باسم “أبرازوس ، لا بالازوس” (عناق وليس رصاص) ، والتي تسعى إلى معالجة الفقر وعدم المساواة الاجتماعية كوسيلة للحد من العنف المرتبط بالمخدرات. 

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