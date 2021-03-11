المكسيك تصبح أكبر سوق لتجارة القنب بإقرار قانون تشريعها

ومن شأن هذه التشريعات الجديدة تقنين الماريجوانا للاستخدامات الترفيهية والطبية والعلمية، وسيجعل القانون المكسيك واحدة من أكبر الأسواق لصناعة الماريجوانا القانونية ، إلى جانب كندا وأوروغواي بحسب بي بي سي.

تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 316 صوتًا مقابل 129 صوتًا ضده، وسيسمح بموجب القانون استخدام الماريجوانا الترفيهي لمن يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق ومع تصريح.

وقال سيمي أولفيرا النائب الذي صوت لصالح مشروع القانون “اليوم نصنع التاريخ.” أولفيرا عضو في حزب مورينا اليساري الذي يتزعمه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وأضافت: “بهذا ، يتم إسقاط الاعتقاد الخاطئ بأن القنب يشكل جزءًا من المشاكل الصحية الخطيرة في المكسيك”.

#ÚltimaHora 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones. Avalan, en lo general, dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del #Cannabis, y reforma y adiciona disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. pic.twitter.com/IE43F4ECK2 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 10, 2021

ويقول أوبرادور إن التشريع يمكن أن يضع حدا للجرائم والعنف من قبل عصابات المخدرات ويحسن الأمن في البلاد. يعتقد أنصار الرئيس أن التقنين يمكن أن يقلل من تأثير الكارتلات القوية التي تسيطر على تجارة المخدرات المربحة في البلاد.

ومنذ دخوله منصبه في عام 2018 ، تبنى أوبرادور استراتيجية تُعرف باسم “أبرازوس ، لا بالازوس” (عناق وليس رصاص) ، والتي تسعى إلى معالجة الفقر وعدم المساواة الاجتماعية كوسيلة للحد من العنف المرتبط بالمخدرات.