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Posted inصحة

ظهور انفلونزا الطيور في الكويت بعد حوادث إخفاء التفشي في إيران

أعلن المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني عن ظهور مرض انفلونزا الطيور في بعض مزارع الدواجن بدولة الكويت.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ظهور انفلونزا الطيور في الكويت بعد حوادث إخفاء التفشي في إيران
صورة أرشيفية للتوضيح فقط

وذكر الديحاني ان الهيئة قامت باتخاذ الاجراءات الصحية البيطرية المتبعة بهذا الخصوص، وتم تطبيق خطة الطوارئ بخصوص مواجهة مرض انفلونزا الطيور، وكذلك تم ابلاغ الجهات الرسمية الاخرى بالدولة، وذلك من أجل التعاون وتكاتف الجهود للقضاء علي هذه الجائحة والسيطرة عليها.

وكانت الإصابات قد ظهرت مؤخرا في إيران لكن جرى إخفاء التفشي عن السلطات خوفا من خسارة الدواجن في بعض المزارع.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي  أن خطر انتشار سلالة (إتش5 إن8) من إنفلونزا الطيور بين البشر يبدو منخفضا بعد أن جرى اكتشاف أول إصابة بشرية على مستوى العالم لدى عاملين في مزرعة روسية.

وفي إيران كشفت السلطات مؤخرا نبأ إعدام 1.4 مليون دجاجة على الأقل في البلاد بسبب رصد تفشي إنفلونزا الطيور.

ونقلت تقارير عن مدير الهيئة البيطرية الإيرانية  إن الدواجن تم إتلافهما بسبب مخاوف من انتشار فيروس إنفلونزا الطيور من نوع “H5N8” شديد العدوى.

وأوضح أن معظم الدواجن التي تم إتلافها كانت في محافظة خراسان الجنوبية، مشيرا إلى أن الفيروس انتشر سريعا في دائرة نصف قطرها 15 كيلومترا حول مزرعة لأن أصحابها قرروا إخفاء التفشي عن السلطات.

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