آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط يدعمان اقتصاد دبي بأكثر من 756 مليون درهم

ساهمت المعارض بأكثر من 389 مليون درهم في اقتصاد دبي من خلال الإنفاق المباشر وغير المباشر من قبل الزوار والشركات العارضة.

ووفقًا لآخر استطلاع أجرته شركة إنفورما ماركيتس، أكد على أن 85٪ من زوار المختبرات والرعاية الصحية الذين شملهم الاستطلاع باتوا يرغبون في حضور الأحداث الحية مرة أخرى، وهذا ما يؤكد الطلب الكبير والمكبوت على حضور ودعم الاقتصاد المحلي عند زيارة كلاً من: آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط عند عودتهما إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين21 إلى 24 يونيو 2021، والذي سيقام هذا العام تحت شعار “بالأعمال نتحد”.

وبهذه المناسبة قال ووتر مولمان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة” إنفورما ماركيتس: “تشير نتائج استطلاعنا الأخير بوضوح إلى الرغبة الكبيرة في العودة إلى تنظيم الأحداث الحية، وإعادة التواصل بين الحضور وجهاً لوجه في طليعة ما يبحث عنه جمهورنا الرئيسي، حيث كانت الرسالة الواضحة من جميع المشاركين في الاستطلاع بأنهم يتوقون بشدة لأن يكونوا حاضرين في الحدث الحي بالتزامن مع إعطائهم ضمانات للشعور بالأمان أثناء القيام بذلك، بفضل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي قامت بها دولة الإمارات.

“وبحسب الاستطلاع الأخير فإنه يمكننا أن نتوقع أن يستقطب كلا الحدثين حوالي 61000 زائر، حيث سيحضر نصفهم تقريبًا الحدث شخصيًا بنسخته الحية، بينما سيحضر النصف الآخر الحدث عبر الانترنت بنسخته الافتراضية، وبعد أن رأينا مدى نجاحات الأحداث التي أقيمت مؤخرًا في دبي، فنحن واثقون جداً ومؤمنون بتقديم وتنظيم حدث حي قوي وناجح بالتزامن مع تقديم تمثيل جيد ومشرف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

“إن التزام حكومة الإمارات بتطعيم السكان وتسهيل إجراءات توزيع اللقاح ضمن بيئة آمنة للناس قد كان عاملاً حاسماً في الثقة للعودة إلى ممارسة الأعمال، فنحن في واحدة من البلدان القلائل في العالم التي استطاعت أن تجعل حدوث هذا ممكنًا، إذ يعود الفضل بذلك كله للعمل الحكومي المذهل التي قامت به دولة الإمارات.”

وبهذا الإطار فقد أطلقت شركة إنفورما ماركيتس معيار “إنفورما- الجميع آمن” كجزء من التزام الشركة الكامل بتعزيز وضمان صحة وسلامة جميع الموظفين والحضور في مختلف الأحداث والفعاليات التي ستنظم على أرض الواقع، ويتضمن معيار “إنفورما-الجميع آمن” 35 نقطة إرشادية تغطي جميع جوانب التنظيف والنظافة الشخصية، مع التركيز على التنظيف المكثف قبل وأثناء وبعد الحدث، بالإضافة إلى توفير مرافق إضافية في جميع أنحاء المعرض لغسل اليدين وتعقيمها باستمرار بالإضافة إلى استخدام معدات الوقاية الشخصية وإجراء الفحوصات والتعقب والتتبع، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية.

يقام كلا الحدثين في الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشهد كلاً منهما مشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين، ونقاشات الطاولة المستديرة وإحاطات حول ما يشهده هذا القطاع من تطورات، بالإضافة إلى عرض المنتجات، وتعزيز فرص التواصل، فضلاً عن سلسلة من الاجتماعات الثنائية المجدولة مسبقاً، مع التركيز في الوقت عينه على خلق الفرص وإقامة علاقات دائمة.

سيستضيف كلاً من آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط في الشهر الذي يسبق انعقاد كلا الحدثين في دبي، سلسلة من الندوات الرقمية اليومية، بهدف إتاحة الفرصة أمام المشاركين للقاء الشخص أو الجهة المناسبة وإبرام الاتفاقيات والصفقات التجارية معها، وسيتم التركيز بصورة كبيرة ضمن هذه الأيام على التجارة الإلكترونية، التي ستتيح للمشاركين عرض أحدث منتجاتهم وأبرز التقنيات التي تم ابتكارها، كما ستسمح لهم بالتواصل مع العملاء المناسبين، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الجلسات الإعلامية المركزة التي تجذب المتخصصين في مجال الطب والرعاية الصحية من المنطقة وخارجها.

وفي السياق ذاته فإنه سيتم إطلاق منصات آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط الرقمية عبر الإنترنت في 23 مايو 2021 وستبقى تلك المنصات متاحة للمشاركين حتى 22 يوليو 2021، أي الشهر الذي يلي إقامة المعرض، ستبقى المنصة الرقمية متاحة لجميع المشاركين الذين لا يستطيعون حضور الحدث شخصيًا، بهدف إتاحة الفرصة لهم للتواصل وإبرام الصفقات من جهة وبناء قاعدة جماهير مستهدفة من خلال تقنية مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جهة أخرى.

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