دبي: مجموعة طبية تقدم علاجات اسنان خالية من الألم

يأتي إعلان المجموعة عن ذلك بعد نجاحها على مدى الأعوام الماضية، في بناء سُمعة ساعدتها على تغيير رأي العديد من عملائها الذين كانوا يعتبرون زيارة عيادات الأسنان تجربةً مؤلمةً على المستوى الجسدي أو النفسي أو المالي، حيث تقدم لهم مزيجاً مبتكراً ومدروساً بعناية يجمع بين المرونة وأرقى الخبرات المهنية والتقنيات المتقدمة.

وتُعد سلامة المرضى النفسية والجسدية محور تركيز جميع الخدمات التي تُقدمها مجموعة دينتال ستوديو، لذا تسهم خبرتها الراسخة في إضفاء طابع مريح على الجانب الجسدي من تجربة زيارة عيادة طب الأسنان التي تثير قلق معظم المرضى، وخصوصاً مع تركيز المجموعة على كسب ثقة المرضى وتقديم خدمات الرعاية والعلاج الاستثنائية بأسلوب لطيف يؤكد لهم بأنّهم يحصلون على أفضل مستويات الاهتمام من قبل نخبة الأخصائيين في القطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور جاكو سميث، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمجموعة دينتال ستوديو: “تُمثل الثقة جزءاً أساسياً من جميع أنشطتنا في عيادات دينتال ستوديو. ونهدف دوماً إلى منح مرضانا راحة البال في جميع مراحل تجربتهم العلاجية، والتأكيد لهم بأنّهم بين أيدي أخصائيين استثنائيين وفريق مُتفهم يضع سلامتهم وراحتهم في المقام الأول عبر مُختلف العلاجات والخدمات التي نُقدمها. ويبذل جميع أطباء الأسنان العاملين لدى دينتال ستوديو قصارى جُهدهم لتهيئة بيئة آمنة ومريحة ترتقي بفعالية الخدمات العلاجية وكفاءتها إلى أعلى المستويات، ليتيحوا لكل مريض لدينا فرصة الاستمتاع بتجربة خالية من الألم وليضمنوا لهم مغادرة العيادة حاملين ابتسامة نابعة من القلب”.

وإلى جانب خبراتها الراسخة، تعتمد المجموعة على باقة من أحدث الحلول والمعدات التقنية المتوفرة لضمان حصول المرضى على تجربة خالية من الألم قدر الإمكان. وتشمل الأجهزة التي تعتمدها المجموعة كُلّاً من نظام واند، وهو نظام يتم التحكم فيه بواسطة الحاسوب ويُستخدم لإعطاء جرعات التخدير الموضعي بطريقة بطيئة ومتسقة بدلاً من استخدام حقنة واحدة ضخمة ومزعجة، الأمر الذي يُساعد في توفير تجربة تخدير أكثر راحة؛ والماسحات الضوئية الرقمية لداخل الفم، والتي تُعتبر الأكثر تطوراً من نوعها في العالم، حيث تحد من الحاجة إلى استخدام الطبعات السنية التقليدية وتُقدم مستويات فائقة من الدقة إلى جانب تعزيزها لسلامة المرضى وراحتهم. ومن جهة أخرى، تعتمد عيادات دينتال ستوديو على وحدات التصوير الحديثة والمجهزة بشكل يلائم احتياجات المرضى الذين يُعانون من آلام شديدة أو أصحاب المتطلبات الخاصة ممن يُعانون من رهاب الأماكن المغلقة، أو الأطفال.

كما يُعد الألم النفسي أحد الجوانب السلبية الأخرى التي يُمكن أن يواجهها المرضى لدى زيارة عيادات طب الأسنان، وخصوصاً وأنّه يرتبط عادةً بما سمعه المرضى من أحداث وتجارب سابقة حصلت مع معارفهم أو غيرهم من المرضى الذين توترهم هذه التجربة. وعلى الرغم من استقبال عيادات دينتال ستوديو للعديد من المرضى المتخوفين من التجربة، غير أنّهم سُرعان ما يتحولون إلى مرضى منتظمين بفضل الأساليب المتنوعة التي تعتمدها المجموعة لتأمين راحتهم وضمان سلامتهم على يد مجموعة من أبرز الأخصائيين في الفريق. وفي إطار جهود المجموعة لإزالة عناء الألم النفسي عن مرضاها، تستخدم جميع العيادات وأطباء الأسنان ضمن فريق المجموعة سلسلة من الطُرق الكفيلة بمنح المرضى تجربة خالية من جميع أشكال الألم. فعلى سبيل المثال، تم تصميم العيادات الخمس كاملة التجهيز على نحو يُوفر حيّزاً من السكينة التي تبعث شعوراً بالراحة لدى المرضى منذ لحظة دخولهم لها، بالاعتماد على مزيج من مفاهيم زين وفينغ شوي لانتقاء الديكورات الداخلية وترتيب قطع الأثاث. كما تفخر المجموعة بفريقها الذي يضم نخبة من أفضل الأخصائيين من ذوي المؤهلات العالية في مجال طب الأسنان والقادرين على التعامل مع المرضى بكل براعة وشفافية، من خلال الاستماع إلى شواغلهم ومناقشة أهدافهم وتزويدهم بالاستشارات والتوصيات الصادقة.

أخيراً وليس آخراً، حرصت مجموعة دينتال ستوديو على توفير مجموعة من الحلول الشفافة والمستندة إلى القيم الأخلاقية لمساعدة المرضى على التعامل مع تكاليف العلاج والخدمات التي يستفيدون منها، مما يضمن حصولهم على تجربة اقتصادية وخالية من الألم. وإلى جانب التفسيرات المقدمة للمرضى حول العلاجات الموصى بها، تُزود المجموعة مرضاها بكشف تفصيلي عن المدفوعات ليطلعوا من خلاله على تكاليف كُل مرحلة علاجية على حدة وليتمكنوا من التحكم بعملية العلاج بالكامل. وتحرص مجموعة دينتال ستوديو أيضاً على تزويد المرضى بالعديد من خيارات الدفع مثل الفوترة المباشرة لمزود خدمات التأمين وخطط السداد والخطط المؤسسية وسبوتي، تطبيق الدفع المخصص لأجهزة المحمول والذي يمنح المرضى طريقة سهلة ومرنة لاستكمال عملية السداد.

ويمتلك الدكتور جاكو شغفاً كبيراً بتعزيز مفهوم تقديم العلاجات خالية من الألم للأسنان لعملاء مجموعة دينتال ستوديو. كما يحرص على حصول جميع مرضى المجموعة على فرصة الاستفادة من أفضل معايير الرعاية المتوفرة، إلى جانب ضمان حصولهم على تجربة خالية من الألم قدر الإمكان. وتهدف مجموعة دينتال ستوديو، التي تُقدم خدماتها لأكثر من 200 ألف مريض عبر عياداتها الخمس ذات التصميم الاستثنائي، إلى تزويد المرضى برعاية مميزة إلى جانب تقديم خدمات تعزيز صحة الفم مدى الحياة ضمنّ أجواء مريحة تُدخل المرضى في حالة من الطمأنينة وترسم ابتسامة حقيقية على وجوههم طوال الوقت.