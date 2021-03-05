الدول التي تعاني من البدانة تتكبد عشرة أضعاف وفيات كورونا

وجد الباحثون أنه بحلول نهاية عام 2020. كانت معدلات الوفيات العالمية لـ«كوفيد – 19» أعلى بأكثر من 10 أضعاف في البلدان التي يعاني فيها أكثر من نصف البالغين من زيادة الوزن، مقارنة بالدول التي يعاني فيها أقل من نصف المواطنين من ذلك وفقاً لرويترز.

يلفت التقرير إلى أن البدانة لم تعد مشكلة الدول الغنية فقط بل بدأت بالانتشار منذ عقود في الدول الفقيرة أيضا بسبب انتشار الأطعمة غير الصحية على نطاق عالمي، ووجد الفريق بعد فحص بيانات الوفيات من جامعة جونز هوبكنز ومنظمة الصحة العالمية، أنه من بين 2.5 مليون حالة وفاة تم الإبلاغ عنها بحلول نهاية فبراير (شباط)، كانت 2.2 مليون حالة في البلدان التي يعاني أكثر من نصف السكان فيها من زيادة الوزن.

ولدى تحليل للبيانات والدراسات من أكثر من 160 دولة اكتشف الباحثون ارتباطا يثبت أن معدلات وفيات فيروس «كورونا» ترتفع كلما زاد انتشار السمنة في تلك البلدان. ووجد التقرير أن كل دولة يعاني أقل من 40 في المائة من سكانها من زيادة الوزن لديها معدل وفيات منخفض لـ«كوفيد – 19» لا يزيد عن 10 أشخاص لكل 100 ألف كما هو الحال مع اليابان وكوريا الجنوبية حيث لا يوجد انتشار كبير للبدانة.

ولكن في البلدان التي يعاني أكثر من 50 في المائة من سكانها من زيادة الوزن، كان معدل وفيات «كورونا» أعلى بكثير – أكثر من 100 لكل 100 ألف.

ويقول الباحثون إن زيادة الوزن يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تفاقم المشاكل الصحية الأخرى والالتهابات الفيروسية، مثل «إتش 1 إن 1» والإنفلونزا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

ويقترح المنتدى العالمي للسمنة إعطاء الأولوية لأولئك الذين يعانون من السمنة للخضوع لاختبارات الكشف عن الفيروس وتناول اللقاحات المضادة لـ«كوفيد – 19». في الولايات المتحدة، يعاني ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان من زيادة الوزن أو السمنة، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.