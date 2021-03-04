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توصية أميركية بعدم السفر إلى الكويت مع قفزة كبيرة في أعداد الإصابات

أوصى مركز السيطرة على الأمراض الأميركي بعدم السفر إلى الكويت، معتبراً أن الخطر الوبائي مرتفع إلى المستوى الرابع.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
توصية أميركية بعدم السفر إلى الكويت مع قفزة كبيرة في أعداد الإصابات

يأتي ذلك بعد أن سجلت الكويت خلال اليومين الماضيين أعلى الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ عام كامل بحسب صحيفة القبس، وأوصى مركز السيطرة على الأمراض الأميركي بعدم السفر إلى الكويت، معتبراً أن الخطر الوبائي مرتفع إلى المستوى الرابع.

وجاء في نشرة للمركز على موقعه الإلكتروني، (يمكن تصفحها من هنا) أنه يُطلب من جميع المسافرين جواً القادمين إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المواطنون الأميركيون، الحصول على نتيجة اختبار COVID-19 سلبية أو توثيق التعافي من COVID-19 قبل صعودهم على متن رحلة إلى الولايات المتحدة. وجاء في النشرة أيضاً، أن مستوى الخطر الوبائي في الكويت هو في الخانة رقم 4 ما يعني أنه مستوى مرتفع جداً.

وقدم المركز معلومات أساسية للمسافرين إلى الكويت، من بينها توصية بعدم السفر في هذا الوقت إلى الكويت، وإذا كان يجب عليك السفر، فلا بد قبل ذلك من إجراء اختبار فيروسي قبل الرحلة بمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام. وسجلت الكويت يوم أول من أمس الثلاثاء 1341 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 1409 إصابات يوم أمس الأربعاء.

كما نقلت الصحيفة أن خيار تطبيق الحظر لا يزال قائماً ولم يلغ من أجندة مجلس الوزراء. وقالت المصادر إن هناك لجاناً تجتمع يومياً لبحث ورصد مؤشرات انتشار وزيادة حالات الإصابة بكورونا في البلاد، محذرة من أن ارتفاع الحالات يزيد الضغط على الطواقم الطبية بشكل كبير. وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء ناقش قبل قليل التطورات المتسارعة والتقارير الواردة من السلطات الصحية حول انتشار كورونا، على مستوى البلاد والعالم والتي اشتملت مجدداً على عدة توصيات منها اللجوء للحظر عند الضرورة.

 

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