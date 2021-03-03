دبي: تقدّيم اللقاح لجميع الفئات من عُمر 40 عاماً فما فوق

وكشفت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في هيئة الصحة بدبي، أن التوسع يأتي كذلك من ناحية الفئة العمرية للتطعيم بلقاح «فايزر- بيونتيك»، ليشمل التطعيم بهذا اللقاح من هم أعمارهم (16 سنة) فما فوق، بدلاً من (18 سنة)، في حين فتحت «صحة دبي» المجال كذلك للتطعيم بلقاح «أكسفورد استرازينيكا» لمن في عمر (18 سنة) فما فوق.

وأكدت الدكتورة الخاجة أن التوسع في حملة التطعيم ضد كوفيد-19 يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتسريع وتيرة حملة التطعيم الرامية إلى رفع مناعة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع ووقايتها من الوباء، واستناداً إلى الأسس العامة للخطة الاستراتيجية للتطعيم التي أعدتها الهيئة أواخر العام الماضي.

وأوضحت أنه يمكن للفئات المستهدفة من التطعيم حجز موعد مسبق من خلال قناتين، هما: تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية (DHA)، ومركز الاتصال الموحد عبر الرقم المجاني (800342).

كما عقدت حكومة الإمارات، مساء أمس الثلاثاء، الإحاطة الإعلامية في العاصمة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» في الدولة، تحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي للقطاع الصحي في الدولة، عن آخر مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقالت المتحدث الرسمي: «نشهد اليوم انخفاضاً تدريجياً في عدد الإصابات ويعد ذلك مؤشراً إيجابياً، تحقق بفضل جهود الدولة في متابعة تطبيق البروتوكولات الوطنية والإجراءات الاحترازية والاستباق في توفير اللقاحات لكافة أفراد المجتمع».

وأعلنت أن دولة الإمارات تمكنت من توفير أكثر من 6 ملايين جرعة حتى اليوم وتقديم اللقاح لعدد 3,614,070 شخصاً، وبذلك تم تحقيق نسبة 46.61% من الفئة المستهدفة، إضافة إلى أنه تم توفير اللقاح ل 61.41% من فئة كبار السن الذين يتم التركيز عليهم في الفترة الحالية.

وقالت: «تواصل دولة الإمارات منهجيتها الخاصة بالفحوص الهادفة إلى الاكتشاف المبكر والتقصي للحد من انتشار الوباء عبر إجراء فحوص مكثفة لمختلف فئات المجتمع؛ حيث تعدى إجمالي عدد الفحوص 31 مليون فحص».