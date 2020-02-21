بعد الصين.. كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا

نقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، يوم الجمعة، عن السلطات الصحية قولها إن كوريا الجنوبية سجلت 52 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مما رفع العدد الكلي في البلاد الى 156 حالة.

وسجلت كوريا الجنوبية، أمس الخميس،31 حالة إصابة جديدة، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 82، حسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في وزارة الصحة.

وقررت السلطات إجراء فحوص لوجود فيروس كورونا جديد في جميع المرضى الذين يعانون من الأعراض ذات الصلة، بعد انتشار العدوى داخل البلاد يوم الأربعاء.

وكان رئيس البلاد، مون جاي إن، أعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى حدوث زيادة كبيرة في عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، مؤكداً على أهمية الحماية من زيادة انتشار العدوى.

واليوم الجمعة، أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكوريا هي ثاني دولة في العالم، بعد الصين، من حيث عدد المصابين بالفيروس، لكنها ثالث أكبر بؤرة للوباء في العالم إذ إن سفينة “دايموند برينسيس” الراسية في ميناء يوكوهاما بضواحي طوكيو سجلت حتى اليوم أكثر من 600 إصابة.

المصدر: سبوتنيك