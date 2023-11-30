ما بين دواء و نصحية بحث أكثر من 120 طبيب سبل إعادة البرمجة الجينية التي من شأنها عكس عمر الشيخوخة وإطالة العمر الصحي من خلال الأستفادة من الأبحاث و التجارب في مختبرات الأطباء.

قال أطباء جمعتهم جلسات نظمتها مؤسسة هيفولوشن الخيرية، في العاصمة الرياض وحضرها أكثر من 2000 مختص ومهتم، أن الإنسان معرض للأمراض المتزامنة مع مراحل العمر وصولا إلى الشيخوخة التي لابد من أن نفهمها فالأمراض تتطور ونحن نتحدث عن الأدوية والتطور الطبي، والآن نتحول من المعالجة إلى الوقاية، وللأبحاث دورها في بحث مراحل التقدم بالعمر وتحديدا من الناحية البيولوجية، وقياس الساعة البيولوجية للعمر ومحاولة التقليل من أثر الشيخوخة.

جاء ذلك ضمن أعمال القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، بنسختها الأولى، التي تنظمها هيفولوشن الرائدة في مجال العمر الصحي تحت شعار “معاً نزدهر”، على مدى يومي 29 و30 نوفمبر 2023 في فندق “فور سيزونز” في الرياض، بحضور 2000 شخصية ومشاركة أكثر من 120 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم.

وتهدف القمة، الأكبر من نوعها على مستوى العالم، إلى إطلاق الحوارات التي تساعد على فهم علم إطالة العمر الصحي، لتحقيق مستقبل مزدهر للأفراد والمجتمعات.

كما تركز على تعزيز النقاشات المبنية على أسس علمية بما يسهم في تحفيز الأبحاث الرائدة، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الذكية في القطاع، وبناء شراكات قوية لتبادل المعرفة وتعزيز مجالات التعاون.

وألقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية الدكتور محمد خان، كلمة في افتتاح أعمال القمة، أكد فيها أن “القمة العالمية لإطالة العمر الصحي تشكل دعوة عالمية لجميع المتخصصين للعمل على إحداث تحول جذري في نظرتنا لمفهوم الشيخوخة”.

وقال خان: “يشكل هذا الحدث، منصة رائدة تساعدنا على ترجمة التقدم العلمي الحاصل في قطاع إطالة العمر الصحي إلى حلول واقعية، تمكننا من تحسين جودة حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم”، وأكد أن القمة “تشكل نقطة محورية نستطيع من خلالها صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الشيخوخة”.

وشهد اليوم الأول من فعاليات القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، إطلاق مبادرات عالمية رائدة، تهدف إلى تعزيز الاستثمار والأبحاث لتسريع الاكتشافات العلمية في قطاع الشيخوخة.

في هذا السياق، ستعلن “هيفولوشن”، خلال القمة، عن تمويلات بنحو 100 مليون دولار أمريكي (375 مليون ريال سعودي)، ما يرفع التزامات المؤسسة المالية الحالية، في هذا القطاع، إلى نحو 250 مليون دولار أمريكي (937.50 مليون ريال سعودي).

وأعلن الدكتور خان، والدكتور بيتر ديامانديس، المؤسس والمدير التنفيذي لـ “أكس برايز”، إطلاق جائزة “أكس برايز لإطالة العمر الصحي”، الأكبر من نوعها في العالم، حيث ستكون “هيفولوشن” أكبر ممول منفرد لـلجائزة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي (150 مليون ريال سعودي). وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير العلاجات المتقدمة التي تدعم الشيخوخة الصحية، وستتنافس فيها مجموعة من الفرق من جميع أنحاء على مدى سبعة أعوام.

كذلك، أعلنت “هيفولوشن” إطلاق شراكة عالمية مبتكرة بتمويل أساسي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي (37.5 مليون ريال سعودي). وتهدف الشراكة إلى تقديم التوجيه والتمويل لنحو 12 شركة رائدة، لمساعدتها على تحقيق التقدم في الأبحاث المتعلقة بإطالة العمر الصحي.

بدورها، قالت الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد آل سعود، نائبة الرئيس للاستراتيجيات والتطوير في مؤسسة هيفولوشن للاستراتيجية التنظيمية والتطوير: “يعكس اجتماعنا اليوم، التأثير القوي للعقول الرائدة التي جاءت من مختلف أنحاء العالم وتوحدت حول هدف مشترك، وهو تعزيز الشيخوخة الصحية”.

وأكدت “أهمية توحيد الجهود الدولية، لإحداث تغيير إيجابي يساعد الأفراد والمجتمعات على التمتع بشيخوخة صحية بطريقة مستدامة”.

وتستقطب القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، نخبة واسعة من الخبراء وصناع القرار في مجال إطالة العمر الصحي، ورؤساء الشركات الصحية الرائدة في العالم. وتشارك في القمة وزارة الصحة في المملكة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومعهد ميلكن، وجامعة سنغافورة الوطنية، و”ريكيت”، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين في قطاع الأدوية، ومتخصصين في علم الشيخوخة، ورواد فضاء سابقين وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكاديميين، وقادة أعمال، ومؤسسات عالمية رائدة منها: “فايف أي أم فنشرز”، و”إيلي ليلي”، “جي أس كي”، وجامعة هارفارد، و”لايفيرا”، و”مايو كلينك”.

وتركز النقاشات على سبل تحفيز البحوث العلمية المتعلقة بإطالة العمر الصحي، وتعزيز الاستثمار والتعاون الدولي في هذا القطاع الناشئ، وتشهد القمة جلسات، تتمحور حول خمسة مواضيع رئيسية هي: التحول الجذري، وأهمية دعم إطالة العمر العالمي، والوضع الحالي لعلوم إطالة العمر الصحي، والنظرة المستقبلية، واتجاهات منظومة إطالة العمر الصحي.

وتأتي القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، في وقت يشهد فيه العالم تحولاً سكانياً سريعاً، حيث يتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً إلى 2 مليار شخص بحلول العام 2050. كذلك، سيعيش ثلثا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

تم إطلاق القمة العالمية لإطالة العمر الصحي اليوم، بحضور كريم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة هيفولوشن الخيرية.#هيفولوشن #القمة_العالمية_لإطالة_العمر_الصحي



The Global Healthspan Summit… pic.twitter.com/iWmEx8PoZp — Hevolution Foundation (@hevolution_f) November 29, 2023