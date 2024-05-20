10 مليارات جنيه إسترليني تعويضات الدم الملوث أسوأ كارثة علاجية في تاريخ بريطانيا

سينشر نص التحقيق العام في فضيحة الدم الملوث، المعروفة باسم أكبر كارثة علاجية في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا نتائجه اليوم الاثنين. وأصيب أكثر من 30 ألف شخص بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي بين عامي 1970 و1991 عن طريق منتجات الدم الملوثة وعمليات نقل الدم، وتوفي حوالي 3000 منهم منذ ذلك الحين – حيث تم إعطاء العديد من مرضى الهيموفيليا منتجات دم ملوثة كجزء من علاجهم.

وسيقدم رئيس مجلس الإدارة السير بريان لانجستاف النتائج التي توصل إليها يوم الاثنين بعد أن أكمل تحقيق الدم المصاب عمليات جمع الأدلة بين عامي 2019 و2023. وألقي القبض على مجموعتين رئيسيتين من الناس في الفضيحة، التي أصابت الكثيرين بالهيموفيليا، وأولئك الذين يعانون من اضطرابات مماثلة، والذين لديهم حالة وراثية نادرة تجعل دمهم لا يتخثر بشكل صحيح. وفي السبعينيات، تم تطوير علاج جديد ليحل محل عوامل التخثر المفقودة، المصنوع من بلازما الدم البشري المتبرع به.

تكتم مقصود

كانت دفعات كاملة من العلاجات ملوثة بفيروسات قاتلة وكشفت بي بي سي أن حوالي 1750 شخصًا في المملكة المتحدة لديهم دون علمهم عدوى التهاب الكبد C غير المشخصة بعد إجراء عملية نقل دم ملوث. وتكشف الوثائق الرسمية، التي اطلعت عليها بي بي سي نيوز، كيف فشلت حكومة المملكة المتحدة وخدمة الصحة الوطنية في تتبع الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس بشكل مناسب. وهي تظهر كيف أبطأ المسؤولون معدلات الاكتشاف، بل وسعوا إلى إبقاء الوعي العام بالفيروس منخفضًا.

إصابة عشرات الآلاف

تعرض ما يصل إلى 27000 شخص لالتهاب الكبد الوبائي سي بعد عمليات نقل الدم في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. يعتمد الحجم الحقيقي للحالات غير المشخصة على تحليل بي بي سي للإحصائيات المقدمة إلى لجنة الخبراء المعنية بالدم المصاب، بالإضافة إلى طلبات حرية المعلومات المقدمة إلى برامج دعم الدم المصاب. وتم استيراد بعض العلاجات من الولايات المتحدة حيث تم شراء الدم من متبرعين شديدي الخطورة مثل نزلاء السجون ومتعاطي المخدرات. أما المجموعة الثانية المتضررة فتشمل الأشخاص الذين خضعوا لنقل الدم بعد الولادة والحوادث وأثناء العلاج الطبي. ولم يتم استيراد الدم المستخدم لهؤلاء المرضى، لكن بعضًا منه كان ملوثًا أيضًا، خاصة بالتهاب الكبد الوبائي سي.

تستر وإهمال متعمدين

حاولت حكومة المملكة المتحدة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية جاهدين التستر لمنع وعي الجمهور بالفيروس لتجنب “الاختناقات” المحرجة في وحدات الكبد. كان الاختبار محدودًا بسبب “الآثار المترتبة على الموارد بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية”. وتفيد مذكرة حكومية داخلية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي: “إن رفع مستوى الوعي يشكل صعوبات لا شك فيها بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية”. “من حيث القيمة مقابل المال، قد يكون هناك مرشحون أفضل للحصول على موارد إضافية.” تمت إضافة الوثيقة إلى موقع التحقيق بحسب بي بي سي.

وبدلاً من إعطاء الأولوية لرعاية المتضررين من الدم الذي توفره هيئة الخدمات الصحية الوطنية، قام المسؤولون بتقليص الميزانيات لأن المخاوف المتعلقة بالتكلفة كانت لها الأولوية على حساب سلامة المرضى.

ورغم أدراك مسؤولو الصحة وموظفو هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن هذا النوع من التهاب الكبد يمكن أن يكون مميتًا في وقت مبكر من عام 1980، إلا أنهم اختاروا تأجيل المراجعة حتى عام 1995، الأمر الذي زاد من عرقلة الجهود المبذولة لتعقب الأشخاص الذين ربما أصيبوا بالعدوى، مما قلل من فرصهم في تلقي العلاج قبل أن يحدث تلف دائم في الكبد.