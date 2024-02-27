10 سنوات سجن للجرائم البيئية تجعل الاتحاد الأوروبي أول جهة تعاقب على الإبادة البيئية

فيما سيصوت اليوم برلمان الاتحاد الأوروبي على تشريع تصل فيه العقوبات لـ 10 سنوات للجرائم ضد البيئة سيكون أمام الدول الأوروبية الأعضاء عامين لوضع التوجيه المحدث حيز التنفيذ ليغطي الجرائم “المشابهة للإبادة البيئية”، في القانون الوطني.

وأصبحت بلجيكا هذا الأسبوع أول بلد في القارة الأوروبية تعترف بـ “الإبادة البيئية” كجريمة وطنية ودولية.

وسيصبح الاتحاد الأوروبي اليوم أول هيئة دولية تجرم أخطر حالات الضرر البيئي التي يمكن مقارنتها بالإبادة البيئية.

سيتم معاقبة مرتكبي تدمير النظام البيئي، بما في ذلك فقدان الموائل وقطع الأشجار بشكل غير قانوني، بعقوبات أشد وأحكام بالسجن بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي المحدثة بشأن الجرائم البيئية.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على القانون الأكثر صرامة اليوم (27 فبراير) بعد أن توصلت الدول إلى اتفاق في نوفمبر. وبعد ذلك سيكون أمام الدول الأعضاء عامين لتكريسها في القانون الوطني.

ووفقاً لماري توسان، المحامية الفرنسية وعضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة الخضر/التحالف الحر الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي “يتبنى واحداً من أكثر التشريعات طموحاً في العالم”.

“يفتح التوجيه الجديد صفحة جديدة في تاريخ أوروبا، ويحمي من أولئك الذين يضرون بالنظم البيئية، ومن خلالها، بصحة الإنسان. وهذا يعني وضع حد للإفلات من العقاب البيئي في أوروبا، وهو أمر بالغ الأهمية وعاجل.

ويعاب على التشريعات الحالية للاتحاد الأوروبي والتشريعات الوطنية أنها لا تثني المجرمين عن ارتكاب جرائم بيئية وهي عادة ترتكب دون عقاب، لأن توصيف الجرائم محدود والعقوبات منخفضة للغاية. وتقول توسان: “إن الجرائم البيئية تنمو بمعدل أسرع مرتين إلى ثلاث مرات من الاقتصاد العالمي، وأصبحت في غضون سنوات قليلة رابع أكبر قطاع إجرامي في العالم”.

وتشمل هذه الممارسات الصيد غير القانوني لسمك التونة ذات الزعانف الزرقاء، والتلوث الزراعي والصناعي في المناطق المحمية، فضلاً عن ممارسات الصيد غير القانونية والاحتيال في سوق الكربون.

? It’s time to re-balance our relationship with the ocean – our No1 source of oxygen!



International LEGAL recognition of #ecocide will provide a framework to protect marine ecosystems.



? Sign the Ocean Open Letter TODAY: https://t.co/XMgDnBD43e#StopEcocide @seashepherd pic.twitter.com/IJ4z6wbjGS — Stop Ecocide International (@EcocideLaw) February 26, 2024