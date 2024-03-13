جهاز قابل للارتداء يعيد الكلام للأشخاص الذين فقدوا قدرتهم على التحدث

نشر باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس دراسة في مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز” عن تطوير نظام قابل للارتداء يمكّن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الحبال الصوتية من التحدث دون استخدامها.

يعتمد الجهاز الجديد على تقنية التحسس المغناطيسي اللين وبمساعدة من الذكاء الاصطناعي. ويتكون من جزأين متناظرين: جزء للاستشعار يحول الحركات العضلية للحنجرة إلى إشارات كهربائية عالية الدقة، وجزء مشغّل يحول هذه الإشارات إلى كلام مسموع.

يتميز الجهاز بوزنه الخفيف الذي لا يتجاوز 7.2 غراماً، ومرونته العالية التي تصل إلى 164%، وتشابه مطاطيته لمطاطية الجلد البشري. كما أنه مقاوم للماء والعرق.

استطاع الجهاز تحويل حركات عضلات الحنجرة إلى إشارات كهربائية فريدة لكل مقطع من الكلام. ثم استخدم الباحثون خوارزميات تعلم الآلة لتصنيف محتوى الإشارات وتحويله إلى كلام بدقة وصلت إلى 94.68% مع 8 متطوعين.

وأكد الباحثون أن هذا الجهاز يمكن أن يوفر حلاً عمليًا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الحبال الصوتية، ويسمح لهم بالتواصل بطريقة فعّالة أثناء مرحلة التعافي، ما سيحسّن من جودة حياتهم بشكل كبير.

وتفتح هذه التقنية آفاقاً جديدة واعدة لمساعدة المرضى الذين فقدوا قدرتهم على الكلام لأسباب عديدة، وإعادة التواصل اللفظي لهم بطريقة ذكية ومبتكرة. ويأمل الفريق البحثي أن يطور الجهاز أكثر ليصبح متاحاً للاستخدام السريري في المستقبل القريب.