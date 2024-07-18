تسببت إصابة بكتيرية في بدائل الحليب بوفاة شخصين وإصابة 10 آخرين في كندا بسبب عدوى ناجمة عن الليستيريا بعد تناول بدائل الحليب الشهيرة-سيلك ألموند- التي تنتجه شركة دانون و تعتمد هذه المنتجات على اللوز والشوفان والكاجو وجوز الهند بحسب نيويورك تايمز.

وأعلنت وكالة الصحة العامة الكندية يوم الأربعاء أن شخصين توفيا بعد تفشي داء الليستريات الذي تسبب في سحب بعض أنواع الحليب النباتي على المستوى الوطني. تم سحب حليب اللوز من ماركة Silk وحليب جوز الهند وحليب اللوز وجوز الهند وحليب الشوفان في وقت سابق من هذا الشهر، وكذلك حليب اللوز من ماركة Great Value. معظم المنتجات التي تم سحبها لها تاريخ انتهاء الصلاحية حتى 4 أكتوبر. وينوه البيان أنه يجب التخلص من المنتجات التي تم سحبها أو إعادتها إلى المكان الذي تم شراؤها منه.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن الوفيات في إشعار الصحة العامة الصادر يوم الأربعاء، لكنها قالت إن هناك 12 حالة مؤكدة من المرض. وقالت إن 10 حالات كانت في أونتاريو، بينما كان لدى كيبيك ونوفا سكوشا حالة واحدة في كل منهما، مع تسع حالات دخول إلى المستشفى. الأشخاص الذين مرضوا تتراوح أعمارهم بين 37 و89 عامًا و67 في المائة من الحالات كانت من النساء. وقالت الوكالة إن الأشخاص مرضوا بين أغسطس 2023 وأوائل يوليو 2024. وقالت وكالة فحص الأغذية الكندية إن المنتجات الملوثة بالليستيريا قد لا تبدو أو تنبعث منها رائحة فاسدة ولكنها لا تزال تمثل خطرا. يمكن أن تشمل أعراض داء الليستريات القيء والغثيان والحمى المستمرة وآلام العضلات والصداع الشديد وتيبس الرقبة.

تحذير للحوامل

لا تعاني الحوامل إلا من أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا ولكن داء الليستريات يمكن أن يؤدي إلى الولادة المبكرة أو إصابة المولود أو ولادة جنين ميت، وفقًا لإشعار الاستدعاء. وقال رئيس شركة دانون كندا إن منتجات المشروبات المبردة الخمسة عشر التي تم سحبها من الأسواق قد تم سحبها من أرفف البيع بالتجزئة. وقال فريديريك جوتشارد في بيان يوم الأربعاء: “نحن نعمل بأقصى قدر من الجدية وفي شراكة وثيقة مع السلطات للتحقيق بشكل شامل وإلقاء الضوء على الظروف المحيطة بهذا الحدث”. كان تفشي داء الليستريات في كندا مميتًا من قبل. ففي عام 2008، أدى تفشي المرض المرتبط باللحوم الباردة من مصنع Maple Leaf Foods في تورنتو إلى مقتل 22 كنديًا.