وزارة سعودية تكافئ موظفيها المتميزين بترقية استثنائية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن بدء إجراءات الترشيح للترقيات الاستثنائية للعام 2025 وذلك استناداً إلى قرار وزير الخدمة المدنية (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالياً) رقم 1550 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1440هـ الذي تضمن اعتماد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وذكرت وزارة الصحة أن المادة 54 من اللائحة تُجيز، بموافقة الوزير المختص، ترقية الموظف استثنائياً إلى وظيفة شاغرة بمرتبتين أعلى شريطة استيفاء مجموعة من الضوابط.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز الشروط حصول المرشح على المؤهل العلمي المناسب للوظيفة المستهدفة، وألا يقل تقييم أدائه الوظيفي عن “ممتاز” في السنة الأخيرة، وألا يتجاوز عمره 55 عاماً، إضافة إلى مرور عام على الأقل في مرتبته الحالية، وألا يكون قد نال أكثر من ترقيتين استثنائيتين خلال مسيرته.

واشترطت اللائحة أن تتم الترقية عبر لجنة يُحدد رئاستها الوزير المختص، وتضم ممثلين من الموارد البشرية والشؤون المالية في الجهة، إلى جانب ممثلين من وزارتي المالية والخدمة المدنية.

كما كشفت الوزارة أن وزير الصحة وافق على ضوابط إضافية خاصة بالعام 2025، من بينها أن يكون المرشح من ضمن الفئات الأكثر تميزاً، وأن يلتزم العدد المخصص لكل منطقة أو تجمع صحي وفق نظام “موارد”.

وشددت الوزارة على أن تسجيل أسماء المرشحين يتم حصريًا عبر شاشة الترقية الاستثنائية في نظام “موارد”، خلال 15 يوماً من تاريخ 22 ربيع الثاني 1447هـ (14 أكتوبر/تشرين الأول 2025).

وتضمنت الضوابط الإضافية أن يكون المرشح قد أمضى عاماً على الأقل في الخدمة داخل الوزارة، وألا يكون قد تغيب أو تأخر أكثر من 3 أيام خلال أخر 5 سنوات، وألا يكون قد أُدين في أي قضايا تتعلق بالسلوك أو الوظيفة.

وأكدت الوزارة أن المفاضلة تتم داخل الجهة وفق تسلسل الأفضلية في النظام، ولن يُنظر في أي ترشيح يُقدَّم بعد انتهاء المهلة المقررة.

وتشمل الترقية الاستثنائية موظفي الخدمة المدنية المشمولين بالكادر الإداري في الوزارة، بالإضافة إلى منسوبي الفروع والمكاتب والتجمعات الصحية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.