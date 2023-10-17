هل انتشر “بق الفراش” في السعودية؟

قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للوقاية من بق الفراش الذي يتنشر غالباً في العديد من الأماكن، كالشقق والملاجئ، والفنادق والحافلات والقطارات.

وهناك عدة أعراض للإصابة ببق الفراش، منها العض أو اللسع على الجسم أثناء النوم، وقد يستغرق ظهور هذه العلامات 14 يوما لدى بعض الأشخاص، لذلك من المهم معرفة الأعراض الأخرى وتشمل آثار عضات أو لسعات، وتكون غالبًا في المناطق المكشوفة أثناء النوم مثل الوجه والرقبة والذراعين.

عندما ترى أثرًا على جسدك من بق الفراش فتجنب خدش اللدغة، واحرص على تعقيمها بمطهر طبي، مع وضع قطعة قماش باردة لتخفيف الحكة.#عش_بصحة pic.twitter.com/WaMqTMthNi — عش بصحة (@LiveWellMOH) October 16, 2023

وهناك بعض الأعراض الأخرى التي تشمل: الأرق والقلق، وحدوث مشكلات جلدية قد تنشأ جراء الخدش القوي لمكان العضات أو اللسعات.

الخطر الصحي لبق الفراش

ولا تُشكل حشرات بق الفراش خطرا صحيا كبيرا، وتعد أفضل طريقة لعلاج العضة أو اللسعة هي تجنب خدش المنطقة المصابة، ووضع المستحضرات المطهرة أو وضع قطعة قماش باردة للمساعدة في تخفيف الحكة، وعدم خدش العضات أو اللسعات لتجنب الإصابة بالعدوى، ويمكن القضاء عليها من خلال رش المبيدات.

ماهو بق الفراش

وتعرف بق الفراش بأنها حشرة طفيلية صغيرة مسطحة، تتغذى فقط على دم الأشخاص أو الحيوانات أثناء نومهم، ويتراوح طولها ما بين 1 إلى 7 ملم، وتختبئ أثناء النهار، في أماكن مثل: طبقات المراتب أو السرير، وكذلك داخل الشقوق.

أين يتواجد بق الفراش

يتواجد هذا النوع من الحشرات في جميع أنحاء العالم، وتستطيع أن تعيش عدة أشهر دون تناول أي دماء، ولم يثبت أنها تنشر الأمراض، ولكن قد تكون مصدر إزعاج، وتسبب الحكة، مما يؤدي إلى حدوث خدوش، وهو ما يزيد من فرص العدوى الجلدية.