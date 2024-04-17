نستلة لا تضيف السكر لحليب الأطفال إلا في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل فقط

كشفت تحليلات مخبرية اقتصار وجود مستويات عالية من السكر في منتجات نستلة التي تباع في دول الدخل المتوسط والمتدني فقط، علما أن المواد السكرية تتسبب بإدمان الأطفال على السكر. وتتهم نستلة بترويجه في الدول الفقيرة فقط بحسب صحيفة الغارديان.

تحتوي عبوات حليب أطفال رائجة من نستلة على نسب كبيرة من السكر والتي يتم الترويج لها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على أنها صحية ومفتاح لدعم نمو الأطفال الصغار. ولكن ذات المنتجات في سويسرا، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة نستله، تباع هذه المنتجات بدون سكر مضاف. هذه هي النتائج الرئيسية لتحقيق جديد أجرته منظمة Public Eye وشبكة العمل الدولية لأغذية الأطفال (IBFAN)، والذي سلط الضوء على ممارسات نستلة واستراتيجيات التسويق التي تتبعها شركة الأغذية السويسرية العملاقة.

مبيعات بمليار دولار

كشف تحليل هذا التوجه في عينات حليب نيدو Nido من نستلة وهو الأكثر شعبية في سوق حليب النمو للأطفال. وفي عام 2022، تجاوزت المبيعات العالمية لمنتجات نيدو للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات، مليار دولار وفقًا لشركة يورومونيتور، التي أوردها تقرير بابليك آي والتي قامت بفحص 29 من هذه المنتجات التي تبيعها شركة نستله في بعض الأسواق الرئيسية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأظهرت النتائج أن 21 منها (72 بالمائة) تحتوي على سكر مضاف، ويحتوي نصف تلك العينات، ما يقرب من جرامين لكل وجبة، فيما تم اكتشاف السكر بوزن 5.3 جرام لكل وجبة – في منتج يباع في بنما.

ومع مبيعات تبلغ حوالي 400 مليون دولار في عام 2022، تعد إندونيسيا السوق الأول عالميًا لشركة نستلة ومنتجها Nido، فيما يحتوي المنتجان المخصصان للأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فما فوق والمباعين في الدولة على سكر مضاف – أكثر من 0.7 جرام لكل حصة.

وفيما سارعت نستلة للرد بأن تلك المنتجات “خالية من السكروز المضاف”، إلا أنها تحتوي على سكر مضاف على شكل عسل. ومع ذلك، تعتبر منظمة الصحة العالمية العسل والسكروز من السكريات التي لا ينبغي إضافتها إلى أغذية الأطفال. والواقع أن شركة نستله نفسها تشرح ذلك بشكل جيد للغاية في اختبار تعليمي على موقع نيدو على الإنترنت في جنوب أفريقيا: إن استبدال السكروز بالعسل “ليس له أي فائدة صحية علمية“، لأن كليهما يمكن أن يساهم “في زيادة الوزن وربما السمنة”.