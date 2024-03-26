نائب أمريكي يشكك بشريحة نورالينك في الدماغ البشري

سأل أحد المشرعين الأمريكيين المعنيين بالسياسة الصحية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن سبب عدم قيامها بفحص جهاز شركة “نورالينك” التابعة للملياردير إيلون ماسك قبل السماح للشركة بزراعة شريحة في الدماغ البشري، كما كشفت وكالة “رويترز”.

وذكرت “رويترز” الشهر الماضي أن مفتشي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اكتشفوا مشاكل في حفظ السجلات وضوابط الجودة للتجارب على الحيوانات في شركة “نورالينك” في حزيران / يونيو الماضي، بعد أقل من شهر من إعلان الشركة الناشئة أنها حصلت على تصريح لاختبار زرع شريحة في الدماغ البشري.

وتقوم “نيورالينك”، التي اختبرت جهازها لأول مرة على القرود والحيوانات الأخرى، الآن باختبار الجهاز على البشر. وتقوم الشركة بتصنيع شريحة دماغية تمكن المرضى المصابين بالشلل من التحكم في جهاز الكمبيوتر باستخدام أفكارهم فقط.

وفي رسالة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الاثنين، قال النائب الديمقراطي الأمريكي إيرل بلوميناور إنه يشعر بالقلق من تجاهل الوكالة “الأدلة المثيرة للقلق” على انتهاكات الاختبارات على الحيوانات التي أثيرت والتي يعود تاريخها إلى عام 2019 على الأقل.

كما استشهد بلوميناور بتقارير “رويترز” منذ أواخر عام 2022 والتي وصفت شكاوى الموظفين من “اختراق وظائف” التجارب على الحيوانات بسبب الجدول الزمني المتسارع، مما تسبب في معاناة ووفيات لا داعي لها. وذكرت المؤسسة الإعلامية في ذلك الوقت أن الموظفين يشعرون بالقلق أيضاً من تعرض جودة البيانات للخطر. وطلب بلوميناور من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توضيح كيفية التوفيق بين التقارير المتعلقة بمثل هذه الهفوات وقرارها بالسماح بتجربة شريحة دماغ “نيورالينك” على البشر.

وكتب بلوميناور، الذي يعمل في اللجنة الفرعية للطرق والوسائل المعنية بالصحة في مجلس النواب: “إن هذا الإخفاق المزعوم في اتباع إجراءات التشغيل القياسية قد يعرض سلامة الحيوانات للخطر ويضر بجمع البيانات للتجارب البشرية”.

وردا على استفسارات “رويترز” بشأن الرسالة، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها سترد على المشرع مباشرة. وقالت الإدارة أيضاً إنها تجري عمليات تفتيش بشكل روتيني بعد الموافقة على التجربة البشرية. وعندما قامت إدارة الغذاء والدواء بتفتيش شركة “نورالينك”، قالت إنها لم تجد أي انتهاكات من شأنها تقويض سلامة التجربة.