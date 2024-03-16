ميتا تخضع للتحقيق بتهمة تسهيل بيع الأدوية بشكل غير شرعي

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم السبت نقلا عن وثائق وأشخاص مطلعين على الأمر أن المدعين الأمريكيين في ولاية فرجينيا يحققون فيما إذا كانت شركة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، تسهل وتستفيد من البيع غير القانوني للأدوية.

وقال التقرير إن المدعين أرسلوا مذكرات استدعاء العام الماضي ويطرحون أسئلة كجزء من تحقيق جنائي أمام هيئة محلفين كبرى، مضيفاً أنهم يطلبون أيضاً سجلات تتعلق بمحتوى الأدوية أو البيع غير المشروع للأدوية عبر منصات ميتا.

وقال الأشخاص المطلعون على الأمر إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تساعد في التحقيق. ولا تؤدي التحقيقات دائماً إلى توجيه اتهامات رسمية بارتكاب مخالفات. ورفض مكتب المدعي العام والمتحدثة باسم إدارة الغذاء والدواء التعليق.

وقال متحدث باسم ميتا في بيان: “إن بيع الأدوية بشكل غير شرعي يتعارض مع سياساتنا، ونحن نعمل على العثور على هذا المحتوى وإزالته من خدماتنا. وتتعاون شركة ميتا بشكل استباقي مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة بيع وتوزيع الأدوية غير المشروعة”.

وقال نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في شركة ميتا، يوم الجمعة، إن الشركة انضمت إلى الجهود المبذولة جنباً إلى جنب مع وزارة الخارجية وغيرها للمساعدة في تعطيل بيع الأدوية عبر الإنترنت وتثقيف المستخدمين حول المخاطر.

وكانت عشرات الولايات الأمريكية قد قدمت دعاوى قضائية في شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي ضد شركة ميتا بلاتفورمز ووحدة إنستاغرام التابعة لها متهمة إياها بأنها تسببت في أزمة للشباب من خلال التأثير على صحتهم العقلية والنفسية وذلك بدفعهم إلى إدمان منصات التواصل الاجتماعي.

وفي شكوى قُدمت الثلاثاء، قال ممثلو الادعاء العام في 33 ولاية بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك، إن شركة ميتا التي تدير أيضا فيس بوك، ضللت الجمهور مرارا وتكرارا بشأن مخاطر منصاتها، ودفعت الأطفال الصغار والمراهقين عن قصد إلى الاستخدام القهري المسبب للإدمان لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا “سخرت شركة ميتا تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين وإشراكهم والإيقاع بهم في نهاية المطاف. دافعها هو الربح”.

ويشكل الأطفال منذ فترة طويلة فئة سكانية جذابة للشركات التي تأمل في جذبهم كمستهلكين في الأعمار التي قد يكونون فيها أكثر قابلية للتأثر.