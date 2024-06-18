كشف وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، عن نجاح الخطط الصحية المنفذة خلال موسم حج هذا العام 2024، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي تفشيات أو تهديدات على الصحة العامة خلال فترة الحج.

وأكد وزير الصحة أن الخطط الصحية نفذت بنجاح على الرغم من الأعداد الكبيرة للحجاج هذا العام، والتحديات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف الجلاجل: “بفضل حرص القيادة على صحة الإنسان في المقام الأول، قامت المنظومة الصحية بتجهيز 189 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة متنقلة، باستيعاب سريري يزيد عن 6,500 سرير، وبمشاركة أكثر من 40 ألف كادر طبي وفني وإداري ومتطوع”.

وأوضح أن الجهود شملت أيضًا توفير أكثر من 370 سيارة إسعاف و 7 طائرات إسعافية و 12 مختبراً و 60 شاحنة، بالإضافة إلى أكثر من 1860 بنداً طبياً، وتوزيع 3 مستودعات طبية متنقلة في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ أكثر من 390 ألف حاج، وتم إجراء أكثر من 28 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 720 قسطرة قلبية، بالإضافة إلى أكثر من 1169 جلسة غسيل كلوي.

وأخيرًا، أكد وزير الصحة على مشاركة جميع أطراف المنظومة الصحية في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله، منها تجمع مكة الصحي التابع لشركة الصحة القابضة، وهيئة الهلال الأحمر، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، وهيئة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى مساهمات الشركة الوطنية للشراء الموحد “نوبكو”، ومركز التطوع الصحي، وكافة جهات المنظومة الصحية في المملكة.