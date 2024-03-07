موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول جهاز للمراقبة المستمرة للسكر بدون وصفة

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تسويق ستيلو، وهو أول جهاز مراقبة للسكر (الجلوكوز) المستمر سيباع بدون وصفة طبية لأي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ولا يستخدم الأنسولين، مثل الأفراد المصابين بداء السكري الذين يعالجون حالتهم بالأدوية عن طريق الفم، بل هو مصمم لأولئك الذين لا يعانون من مرض السكري لكنهم يريدون فهم أفضل لكيفية النظام الغذائي وكيف تؤثر ممارسة الرياضة على مستويات السكر في الدم.

وتنوه الإدارة الأمريكية أن هذا النظام ليس مخصصًا للأفراد الذين يعانون من مشكلة نقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم) لأن النظام غير مصمم لتنبيه المستخدم إلى هذه الحالة الخطيرة المحتملة.

يلفت الى ذلك جيف شورين، دكتور في الطب، مدير مركز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للأجهزة والصحة الإشعاعية بقوله:”يمكن أن تكون أجهزة المراقبة المستمرة للغلوكوز أداة قوية للمساعدة في مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم والموافقة ستوسع الوصول إلى هذه الأجهزة من خلال السماح للأفراد بشراء جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز دون الحاجة لاستشارة أو وصفة طبية وهو يمنح الناس المزيد من المعلومات القيمة حول صحتهم، بغض النظر عن إمكانية وصولهم إلى الطبيب أو التأمين الصحي.”

يستخدم نظام Stelo Glucose Biosensor مستشعرًا يمكن ارتداؤه، مقترنًا بتطبيق مثبت على الهاتف الذكي بالمستخدم أو أي جهاز ذكي آخر، لقياس قيم الجلوكوز وتسجيلها وتحليلها وعرضها بشكل مستمر لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا فما فوق والذين لا يستخدمون الأنسولين. ومن لديهم مشكلة نقص السكر في الدم، ويمكن للمستخدمين ارتداء كل مستشعر لمدة تصل إلى 15 يومًا قبل استبداله بمستشعر جديد. يعرض الجهاز قياسات واتجاهات نسبة الجلوكوز في الدم كل 15 دقيقة في التطبيق المصاحب. يجب ألا يتخذ المستخدمون قرارات طبية بناءً على معطيات الجهاز دون استشارة طبيب.