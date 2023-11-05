سيتم أخيرًا حظر مادة بمشروبات الصودا لأنها مرتبطة بتسمم الغدة الدرقية من قبل إدارة الغذاء والدواء، وتم التخلص التدريجي من مادة الزيت النباتي البروميني BVO إلى حد كبير من المشروبات الغازية من قبل الشركات الكبيرة وتم حظرها مؤخرًا في كاليفورنيا.

وستحظر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا النوع من المضافات الغذائية المستخدمة في المشروبات الحمضية والتي قررت الوكالة منذ أكثر من 50 عامًا أنها لا يمكن اعتبارها آمنة بشكل عام.

واقترحت الوكالة فرض حظر على المادة المضافة وهي الزيت النباتي البروميني (BVO)، وهو مستحلب ومثبت للنكهة تم استخدامه للحفاظ على نكهة الحمضيات من الانفصال والطفو إلى أعلى المشروبات الغازية منذ عشرينيات القرن العشرين.

وقد تم استخدام هذه المادة سابقًا في المشروبات ذات العلامات التجارية الكبيرة مثل ماونتن ديو Mountain Dew وغاتوريد Gatorade، ولكن تمت إزالتها لاحقا وسط مخاوف تتعلق بالسمية في السنوات الأخيرة.

ومنذ عام 2014 قامت شركتا بيبسيكو وكوكا كولا بالتخلص التدريجي من مادة الزيت النباتي البروميني في مشروباتهما، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن العثور عليها في بعض المشروبات الغازية ذات العلامات التجارية المحلية في المتاجر والمشروبات الإقليمية، بما في ذلك صودا الحمضيات صن دروب Sun Drop.

يحظر الزيت النباتي البروميني بالفعل في أوروبا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا. في أكتوبر من هذا العام، حظرت كاليفورنيا مادة الزيت النباتي البروميني، إلى جانب المضافات الغذائية الأخرى التي تنطوي على مشاكل، بما في ذلك الصبغة الحمراء رقم 3.

الحظر الذي اقترحته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الزيت النباتي البروميني كان متوقعا نظرا للتحذيرات من مخاطر السمية فيه منذ أكثر من 50 عامًا.

يتراكم الزيت النباتي البروميني في الدهون والكبد والقلب والدماغ مع مرور الوقت، وهناك مخاوف طويلة الأمد بشأن تسمم الغدة الدرقية، والسمية العصبية التنموية، والسمية الإنجابية. في يناير 1970، ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وضع الزيت النباتي البروميني بتصنيف يسمة “معترف به عمومًا على أنه آمن GRAS”. في ذلك الوقت، كان المصنعون يستخدمون زيت نباتي خام (الزيت النباتي البروميني) بمستوى يصل إلى 150 جزءًا في المليون (ppm) في المشروبات.

وكانت الوكالة تنتظر المزيد من البيانات. ولكن في عام 1974، وفي مراجعة عام 2014 لـ الزيت النباتي البروميني، أدركت إدارة الغذاء والدواء “مسائل السلامة التي لم يتم حلها” وصممت دراسات على القوارض لمعالجتها، والتي أدارها في النهاية المركز الوطني لأبحاث السموم (NCTR). في حين أن السمية العصبية والسمية الإنجابية كانت من بين الأسئلة العالقة، فقد نظرت دراسات المركز فقط في التراكم الحيوي وسمية الغدة الدرقية، مع الإشارة إلى أنه إذا أظهرت هذه سمية، فسيكون ذلك كافيًا لإلغاء ترخيص الزيت النباتي البروميني.

وأظهرت الدراسات السمية. استخدمت في التجارب الفئران، التي نُشرت في عام 2022، مستويات من زيت نباتي خام (الزيت النباتي البروميني) تحاكي التعرض الغذائي للإنسان عند حد 15 جزءًا في المليون. في تجارب التغذية، وجد الباحثون تشوهات في الغدة الدرقية لدى الجرذان، وتغيرات في إشارات الهرمونات، وتراكم الأحماض الدهنية المبرومة في القلب والكبد والدهون في جميع الحيوانات التي تتغذى على الزيت النباتي البروميني.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في اقتراحها بإلغاء الترخيص: “لم يعد بإمكاننا استنتاج أن هناك يقينًا معقولًا بعدم وجود ضرر من استخدام الزيت النباتي البروميني كمثبت للزيوت المنكهة في المشروبات بنكهة الفاكهة”.

وفي بيان منفصل، أشار جيمس جونز، نائب مفوض إدارة الأغذية والعقاقير للأغذية البشرية، إلى أن هذه الأنواع من مراجعات السلامة تستغرق وقتًا، لكنه يبدو أنه يعترف بعملية الوكالة البطيئة للغاية. وأشار إلى إعادة الهيكلة الداخلية المقترحة في إدارة الغذاء والدواء والتي “تتضمن إنشاء مكتب السلامة الكيميائية الغذائية والمكملات الغذائية والابتكار حيث تعتزم تطوير عملية أسرع وأكثر ذكاءً لتقييم المواد الكيميائية في الإمدادات الغذائية”.

وأشار جونز أيضًا إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقوم حاليًا بمراجعة الصبغة الحمراء رقم 3، وأن القرار بشأن احتمال حظر هذه المادة المضافة – كما حدث بالفعل في كاليفورنيا – “سيصدر قريبًا”.

يذكر أن انتاج الزيت النباتي البروميني BVO يتم بخلطه بعنصر البروم الكيميائي لتصبح كثافته مماثلة لكثافة الماء ، مما يطيل في عمر تلك الزيوت كون البروم عنصر مثبط للإحتراق ويستخدم البروم عادة

في حفر الآبار وصناعة مبيدات الآفات والحشرات و صناعة بعض الأصبغة وتتصدر اسرائيل في تصديره للعالم من البحر الميت.

وتتلكأ الولايات المتحدة عادة في منع مكونات خطرة تمنعها دول أخرى، ويهدد الزيت النباتي البروميني بالكثير من المخاطر الصحية، فهو يمنع وصول اليود على لمستقبلات عصبية في الجسم، وقد تؤدي المستويات المرتفعة منه إلى مشاكل في الغدة الدرقية، مثل قصور الغدة الدرقية وأمراض المناعة الذاتية والسرطان. والمكون الرئيسي لـ BVO، البروم، هو مادة كيميائية سامة تعتبر مسببة للتآكل وسامة. لقد تم ربطه بتلف كبير في أجهزة الأعضاء، والعيوب الخلقية، ومشاكل النمو، والفصام، وفقدان السمع، وهو ما يفسر سبب رفضه في أكثر من 100 دولة.