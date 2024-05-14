مناشدة المدارس وأولياء الأمور لتقديم غذاء صحي لأولادهم في بريطانيا

ناشد خبير التغذية البروفسور جيانفينج فينج، من جامعة وارويك، المدارس وأولياء الأمور على الاهتمام بغذاء أبنائهم وبناتهم بعد أن كشفت دراسة أشرف عليها، أهمية اعتماد نظام غذائي مثالي في مرحلة الطفولة لتأثيره الدائم على الذكاء والقدرات الإدراكية.

وقال في بيان صحفي: “إن تطوير نظام غذائي صحي متوازن منذ سن مبكرة أمر بالغ الأهمية للنمو الصحي”. “ولتعزيز تطوير نظام غذائي صحي متوازن، يجب على كل من الأسر والمدارس تقديم مجموعة متنوعة من الوجبات المغذية وتهيئة بيئة تدعم صحتهم البدنية والعقلية.”

وكشفت الدراسة الجديدة ارتباطا قويا بين الأنماط الغذائية وصحة الدماغ مما يعزز أهمية توفير غذاء صحي لأن تبعات ذلك ستمتد مدى الحياة وذلك بعد إجراء العديد من التحليلات السلوكية والتصوير العصبي وفحوصات الكيمياء الحيوية والوراثية.

الغذاء والذكاء

ووجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة نيتشر مينتال هيلث (NMH) في أبريل، أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يرتبط بالوظيفة الإدراكية الفائقة والصحة العقلية وصحة الدماغ. بل إنه يزيد من المادة الرمادية، وهو تأثير يرتبط بالذكاء العالي. وتقدم النتائج المزيد من الأدلة على أن القول المأثور “أنت تجسد ما تأكله” وينسحب ذلك على العقل والجسد. استخدمت الدراسة بيانات عن 181.990 فردًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة لتحديد الأنماط الغذائية وكيفية ارتباطها ببنية الدماغ، والمؤشرات الحيوية للدم، والتغيرات الجينية، والصحة العقلية، والوظيفة الإدراكية.

كشف تحليل تفضيلات الطعام واستهلاكه أن الناس يمكن أن يصنفوا وفقا لأحد الأنماط الغذائية الرئيسية الأربعة، وكان الاكتشاف الأساسي هو أن تفضيلات الطعام تؤثر على قدرة الدماغ على التكيف، مما قد يؤدي إلى تغييرات هيكلية تؤثر على الصحة العقلية والمعرفية. ثانيًا، يوجد رابط قوي بين الصحة العقلية والصحة المعرفية، مما يعني أن الصحة العقلية تلعب دورًا في الإدراك.

كما ارتبط النظام الغذائي غير الصحي بالالتهابات والاضطرابات العقلية، وكان النظام الغذائي غير الصحي الغني بالبروتين منخفض الألياف، له درجات صحة وعافية أقل من الأنواع الفرعية الأخرى. كان الأفراد في هذه المجموعة أكثر عرضة للقلق والاكتئاب والسكتة الدماغية من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا من النوع الفرعي 4. تتوافق هذه النتائج مع الأبحاث السابقة التي تربط جودة النظام الغذائي بالصحة.

وافترض الباحثون أن هذا الارتباط قد ينبع من تأثيرات الأطعمة الغنية بالدهون، والتي تزيد من إطلاق العوامل الالتهابية وتتسبب في تغلغل بكتيريا الأمعاء عبر جدران الأمعاء. دعمت أدلة الدم والعلامات الحيوية هذه النظرية، حيث كان لدى النوع الفرعي 3 مستويات أعلى من المواد التي تشير إلى الالتهاب مقارنة بالنوع الفرعي 4. وتتوافق هذه النتائج مع الدراسات السابقة، مثل مراجعة عام 2020، التي تربط النظام الغذائي غير المتوازن باحتمالية أكبر للإصابة بالاضطرابات العقلية.

النظام الغذائي يؤثر على بنية الدماغ

أحد الاختلافات في البنية يتعلق بحجم المادة الرمادية (GMV). المادة الرمادية هي جزء الدماغ الذي يعالج المعلومات، مقابل المادة البيضاء، جزء الدماغ الذي يسمح بالاتصال بين مناطق المادة الرمادية.ويؤثر النظام الغذائي على المؤشرات الحيوية للكولسترول والدهون، فيما تبرز أطعمة تعتبر مفيدة لصحة الدماغ. اقترح مؤلفو الدراسة أن النظام الغذائي الصحي يتكون من كميات متوازنة من الخضار والفواكه والحبوب والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان المعتدلة والبيض والأسماك والبقوليات.