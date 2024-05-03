معارك قانونية حول تسبب دواء زانتاك بسرطان القولون

اتهم محامو امرأة تبلغ من العمر 89 عاماً، تُدعى أنجيلا فالاديز، شركتي جلاكسو سميث كلاين وبوهرنجر إنجلهايم العملاقتين بأنهما كانتا على علم بمخاطر السرطان المحتملة المرتبطة بدواء زانتاك (Zantac) لعلاج حرقة المعدة ولكنهما لم تبلغا الجمهور بذلك.

وأفاد ميكال واتس، محامي المدعية، أمام محكمة في شيكاغو بأن الشركتين كانتا على علم بأن المادة الفعالة للدواء، رانيتيدين، يمكن أن تتحول إلى مركب مسرطن يعرف باسم NDMA في ظل ظروف معينة، مثل الشيخوخة أو التعرض لدرجات حرارة عالية. ومع ذلك، يُزعم أنهم لم يتخذوا الخطوات اللازمة لضمان إدارة الدواء بشكل صحيح خلال عمليات النقل والتوزيع والتخزين.

وتُعد القضية المرفوعة ضد شركتي الأدوية هي الأولى التي تُحال إلى المحاكمة من بين عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية المماثلة التي كانت سبباً في إثارة قلق المستثمرين. ومن المتوقع أن تشكل نتيجة هذه المحاكمة سابقة لباقي الدعاوى القضائية، حيث تمت تسوية القضايا السابقة أو رفضها قبل الوصول إلى المحاكمة.

وتُعد شركتا جلاكسو سميث كلاين وبوهرنجر إنجلهايم المدعى عليهما الوحيدين في هذه القضية بعد أن توصلت الشركات الأخرى المعنية إلى تسويات.

واتهم المحامي واتس الشركتين بإخفاء فساد الأقراص عن طريق تغيير لونها، مما يشير إلى أنهما كانتا تحاولان إخفاء الدليل على عدم استقرار الدواء. ودافع محامو شركتي جلاكسو سميث كلاين وبوهرنجر إنجلهايم عن سلامة وفعالية دواء زانتاك، قائلين إنه لا توجد دراسات تربط بشكل قاطع بين الدواء والسرطان. وأكد طارق إسماعيل، محامي شركة جلاكسو سميث كلاين أنه لا يوجد دليل موضوعي يربط بين سرطان فالاديز واستخدامها لدواء زانتاك، مشيرًا إلى عوامل الخطر الأخرى التي قد تؤدي إلى إصابتها بسرطان القولون.

وكان زانتاك دواءً مهماً في يوم من الأيام، حيث حقق مكانة الدواء الأكثر مبيعاً في العالم في عام 1988. وتمت الموافقة على الدواء في البداية في عام 1983 وتم تسويقه من قبل شركة سابقة لشركة جلاكسو سميث كلاين قبل بيعه لشركات أخرى. وفي عام 2020، طلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء زانتاك ونظائره الجنيسة من السوق بعد اكتشاف وجود مادة NDMA في عينات الدواء. ومنذ ذلك الحين، تم طرح نسخة معاد تركيبها من زانتاك بمكون نشط مختلف، والذي لا يحتوي على الرانيتيدين.

ورفض قاضٍ في محكمة فيدرالية في فلوريدا نحو 50 ألف دعوى قضائية في انتصار قانوني كبير لصانعي الأدوية في عام 2022. وحكم القاضي بأن الأساس العلمي الذي قدمه الشهود الخبراء من المدعين لدعم الادعاء بأن دواء زانتاك يمكن أن يسبب السرطان لم يكن كافياً. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك أكثر من 70 ألف دعوى قضائية معلقة في الولايات المتحدة، ويتم النظر في العديد منها في محكمة ولاية ديلاوير.

وقد تمت تسوية بعض القضايا، بما في ذلك دعاوى فردية على وشك المحاكمة، وحوالي 4000 دعوى قضائية في محاكم الولاية خارج ولاية ديلاوير ضد شركة الأدوية الفرنسية “سانوفي”. وتؤكد الدعاوى القضائية الجارية مدى تعقيد وحجم التحديات القانونية التي تواجهها شركات الأدوية في أعقاب المخاوف المتعلقة بسلامة المنتجات.