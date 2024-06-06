فريق التحرير by فريق التحرير

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احذر هذا المشروب.. يسبب السكتة القلبية

أشارت دراسة حديثة إلى وجود علاقة محتملة بين استهلاك مشروبات الطاقة والسكتة القلبية المفاجئة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الوراثية.

فريق التحرير by فريق التحرير
احذر هذا المشروب.. يسبب السكتة القلبية

أظهرت دراسة جديدة أجراها مركز “مايو كلينيك” الطبي، وجود صلة محتملة بين استهلاك مشروبات الطاقة وزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب الوراثية.

وشملت الدراسة 144 شخصًا نجوا من سكتة قلبية مفاجئة، حيث تبين أن 7 منهم كانوا قد تناولوا مشروبًا واحدًا أو أكثر من مشروبات الطاقة قبل فترة وجيزة من حدوث النوبة القلبية.

وقام الباحثون بتحليل نوع مشكلة القلب التي يعاني منها المرضى، بالإضافة إلى الظروف التي حدثت فيها النوبة.

وعلى الرغم من أن الدراسة لم تثبت علاقة سببية مباشرة بين مشروبات الطاقة والسكتة القلبية، إلا أن العلماء حذروا من احتمالية وجود علاقة، خاصة للأشخاص المعرضين وراثيًا لأمراض القلب.

وأوصى الباحثون بتجنب استهلاك مشروبات الطاقة أو على الأقل تناولها باعتدال، خاصة بالنسبة للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشار الدكتور مايكل أكرمان، الباحث الرئيسي في الدراسة وطبيب القلب الوراثي في “مايو كلينيك”، إلى أن هناك عوامل متعددة تساهم في حدوث السكتات القلبية المفاجئة، بالإضافة إلى مشروبات الطاقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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