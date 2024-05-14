أكبر اختراق طبي منذ 60 عاما.. خبر سار لمرضى القلب والأوعية الدموية

أظهرت دراسة أن حقنة فقدان الوزن يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتفيد صحة القلب والأوعية الدموية لملايين البالغين، فيما يمكن أن يكون أكبر اختراق طبي منذ ستينيات القرن الماضي.

ووجدت الدراسة التي نقلتها “the guardian” أن المشاركين الذين تناولوا دواء سيماجلوتايد، كان لديهم خطر أقل بنسبة 20% للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

القلب والأوعية الدموية

كما وجدت الدراسة، التي قدمت في المؤتمر الأوروبي للسمنة (ECO) والتي قادها باحثون في جامعة كوليدج لندن، أن سيماجلوتيد جلب فوائد للقلب والأوعية الدموية للمشاركين فيها، بغض النظر عن وزنهم الأولي أو مقدار الوزن الذي فقدوه.

ويشير إلى أن أولئك الذين يعانون من السمنة الخفيفة أو الذين فقدوا كمية صغيرة فقط من الوزن يمكن أن يكون لديهم نتائج أفضل للقلب والأوعية الدموية.

ملايين الأشخاص يمكنهم تناول الدواء

وقال البروفيسور جون دينفيلد، مدير المعهد الوطني لأبحاث نتائج القلب والأوعية الدموية والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن النتائج أظهرت أن الدواء يجب أن يوصف بشكل روتيني لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، وأن ملايين الأشخاص يمكن أن يتناولوا الدواء في السنوات القليلة المقبلة.

وقال دينفيلد: “تشير هذه الدراسة إلى وجود آليات بديلة محتملة لتحسين نتائج القلب والأوعية الدموية باستخدام سيماجلوتيد بما يتجاوز فقدان الوزن. ومن الواضح تماما أن شيئا آخر يحدث لصالح نظام القلب والأوعية الدموية”.

وشملت الدراسة 17604 بالغا تبلغ أعمارهم 45 عاما أو أكثر، ويتجاوز مؤشر كتلة الجسم 27 من 41 دولة. تم وصف المشاركين، الذين سبق أن تعرضوا لحدث في القلب والأوعية الدموية مثل الأزمة القلبية، إما بجرعة أسبوعية قدرها 2.5 ملغ من سيماجلوتايد أو دواء وهمي لمدة متوسطها 40 شهرا.

من بين 8803 مريضا في مجموعة سيماجلوتايد، عانى 569 نحو (6.5%) من حدث نهاية أولي للقلب والأوعية الدموية، مثل نوبة قلبية، مقارنة بـ701 نحو (8%) من 8801 مريضا في مجموعة الدواء الوهمي.

تم وصف سيماجلوتيد تحت الاسم التجاري Wegovy لإنقاص الوزن من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية منذ عام 2023.

دواء سيماجلوتايد يغير قواعد اللعبة

قال دينفيلد إنه في التسعينيات، كانت أدوية الستاتين – وهي أدوية تخفض نسبة الكوليسترول – تعتبر طفرة طبية وثورية في علاج ممارسة أمراض القلب، وقال إنه يمكن اعتبار سيماجلوتيد رائدا بالمثل فيما يتعلق بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. وقال: “لدينا الآن فئة من الأدوية التي يمكنها أضًا تحويل العديد من الأمراض المزمنة المرتبطة بالشيخوخة”.

وقال البروفيسور جيسون هالفورد، رئيس الرابطة الأوروبية لدراسة السمنة، إنه بما أن الدواء يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، فقد يكون من المفيد اقتصاديا أن يتم وصفه على نطاق واسع.

وقال: “أعتقد أننا سنشهد في السنوات العشر المقبلة تغييرا جذريا في نهج الرعاية الصحية”.

يعاني حوالي 7.6 مليون شخص في المملكة المتحدة من أمراض القلب أو الدورة الدموية، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية.

وجدت دراسة أخرى تعتمد على نفس التجربة السريرية أن المشاركين الذين تم وصف دواء سيماجلوتايد لهم فقدوا ما متوسطه 10.2% من وزن الجسم و7.7 سم من الخصر على مدى أربع سنوات، في حين فقدت مجموعة الدواء الوهمي 1.5% من وزن الجسم و1.3% من وزن الجسم.