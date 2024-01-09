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مذيعة تعلن إصابتها بالسرطان على الهواء

أخبرت سارة سيدنر المذيعة في قناة سي إن إن قصصا لا حصر لها لأشخاص, واجهوا تحديات لا يمكن تصورها ولكنها لم تتخيل أنها ستروي للمشاهدي قصة إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة

فريق التحرير by فريق التحرير
مذيعة تعلن إصابتها بالسرطان على الهواء

أعلنت سارة سيدنر المذيعة في قناة “سي إن إن” الأميركية الإخبارية إصابتها بسرطان الثدي للمشاهدين في خبر على الهواء مباشرة.

وقالت مذيعة الـ CNN فيما بدا للوهلة الأولى أنها تذيع خبر عن نسبة التعرض للإصابة بالمرض الخبيث: “الإحصائيات تقول إن واحدة من بين كل 8 نساء ستصاب أو مصابة بسرطان الثدي”.

وتابعت وهي تحاول كبح دموعها: “أنا هذه الواحدة من الثمانية في مجموعة صديقاتي.. لأم أمرض سابقاً.. أنا لا أدخن، ونادراً ما أشرب الكحول، وسرطان الثدي غير منتشر في عائلتي. ومع ذلك، فأنا مصابة بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة”.

وكشفت سيدنر أنها تخضع منذ حوالي الشهرين للعلاج الكيميائي وأن خطة علاجها تشمل الخضوع للإشعاع واستئصال مزدوج للثدي.

وتصنف الكلية الأميركية للجراحين المرحلة الثالثة على أنها سرطان الثدي الغازي الذي انتشر خارج منطقة الورم.

وأوضحت المذيعة أنه في حين أن المرحلة الثالثة من السرطان لا تعتبر حكماً بالإعدام بالنسبة للغالبية العظمى من النساء، إلا أن هناك حقيقة للتشخيص “صدمتها” عندما بدأت في إجراء أبحاثها الخاصة.

وقرأت بيانات صادرة عن جمعية السرطان الأميركية تقول:” إذا كنت امرأة سوداء، فأنت أكثر عرضة بنسبة 41% للوفاة بسبب سرطان الثدي من نظرائك البيضاوات”.

وطلبت سيدنر من المشاهدات من جميع الاثنيات والعرقيات بإحراء الفحوصات اللازمة والاستباقية للكشف المبكر عن سرطان الثذي وقالت: “إلى جميع أخواتي، من ذوات البشرة السوداء والبيضاء والبنية، من فضلكن، حبًا بالرب، قمن بإجراء فحص الثدي بالأشعة السينية كل عام. قمن بإجراء فحصكن الذاتي، وحاولن اكتشافه قبل فوات الأوان”.

واضافت: “لقد شكرت السرطان لاختياري. أنا أتعلم أنه بغض النظر عن الجحيم الذي نمر به في الحياة، ما زلت أحب هذه الحياة بجنون.. ومجرد أن أكون على قيد الحياة يبدو مختلفاً حقاً بالنسبة لي الآن. أنا أكثر سعادة لأنني لا أشدد على الأشياء الصغيرة الحمقاء التي كانت تزعجني. والآن، في كل يوم أتنفس فيه نفسا آخر، يمكنني الاحتفال بأنني ما زلت هنا معكم”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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