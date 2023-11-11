مخاوف من انتشار سلسلة فيروس تفتك بمئات الآلاف من القطط

تثار مخاوف جديدة على الحيوانات الأليفة البريطانية بعد اكتشاف سلالة حيوانية من فيروس قتل 8000 قطة في قبرص، في قطة تأكد من إصابتها بالفيروس بعد عودة عائلة جلبتها من قبرص إلى بريطانيا بحسب صحيفة التلغراف.

سلالة فيروس هذه شديدة العدوى وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن الطبيب البيطري كوستيس لاركو إنّ هذا الفيروس “يأتي من طفرة لفيروس كورونا المعوي تعاني منها 90% من القطط”، وهي “شديدة العدوى” بين هذه الحيوانات لكنها لا تنتقل إلى أي شخص يتعامل مع قط مُصاب بها. ولالتهاب البريتون المعدي السنوري عوارض متعددة الأشكال بينها الحمى والتورّم في البطن والضعف وأحياناً العدوانية.

وتشير التقديرات إلى أن الفيروس قتل ما لا يقل عن 8000 قطة في النصف الأول من هذا العام في الجزيرة، ولكن قد يكون عدد القطط النافقة قد وصل إلى أكثر من 300000. وتم السماح بعلاجات فيروس كورونا التي تستهدف الإنسان على القطط في أغسطس لمحاولة التعامل مع تفشي المرض في القطط في الجزيرة – والتي تُعرف باسم “جزيرة القطط” لأنها موقع مبكر لتدجين الحيوان.

العديد من القطط في الجزيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط هي حيوانات ضالة، وليس من غير المألوف أن تتجول في الحدائق العامة، وتجلس في المطاعم وتتسكع بالقرب من صناديق القمامة. وتم عزل القطط الأليفة في العيادات في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس، بينما يحاول المتطوعون والأطباء البيطريون علاج الحيوانات التي تظهر عليها الأعراض.

وحذرت دراسة عن القط البريطاني، نُشرت على موقع الوصول المفتوح bioRxiv، من وجود خطر انتشار فيروس كورونا لدى القطط. يعد المرض الذي يسببه فيروس كورونا، وهو التهاب الصفاق عند القطط (FIP)، شائعًا على مستوى العالم ولكنه لم يكن مصدر قلق أبدًا قبل هذه السلالة الجديدة. يكمن فيروس كورونا في حالة سبات في القطط، وحوالي واحد من كل عشرة من القطط المصابة به قد يصاب بـ الالتهاب السنوري وتظهر عليه أعراض بما في ذلك الحمى والخمول والالتهاب – وهو ما يكون دائمًا مميتًا بدون علاج.