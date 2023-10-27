مخالفات خطيرة.. إيقاف طبيب عن العمل وإغلاق منشأتين صحيتين في أبوظبي

أغلقت دائرة الصحة في أبوظبي، منشأتين صحيتين مؤقتاً عقب رصد فريق جودة الرعاية الصحية في الدائرة لعدد من المخالفات لدى المنشأتين، وكذلك إغلاق مركز لجراحة اليوم الواحد لرصد مخالفات تُشكل خطراً جسيماً على صحة وسلامة المجتمع. وتم إغلاق مركز طبي وإيقاف طبيب عن العمل إلى حين إتمام الإجراءات والتحقيقات اللازمة وفق المخالفات المرصودة.

إغلاق مركز طبي وإيقاف طبيب عن العمل

أوضحت الدائرة أنه تم إغلاق مركز طبي وإيقاف طبيب عن العمل إلى حين إتمام الإجراءات والتحقيقات اللازمة وفق المخالفات المرصودة، حيث شملت القيام بتدوين وتوثيق إجراءات وفحوصات وتدخلات طبية وعلاج في ملف المريض مغايرة للواقع بغرض الاستيلاء على المال العام، وعدم الالتزام بتعاميم وسياسات ولوائح الدائرة بما في ذلك عدم الحصول على موافقة المريض على العلاج، وتوضيح الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالعلاج قبل المباشرة بتقديمه، واستخدام مسمى للمنشأة غير مطابق للمسمى الصادر من دائرة الصحة.

إغلاق مركز لجراحة اليوم الواحد

تم إغلاق مركز لجراحة اليوم الواحد إغلاقاً مؤقتاً إلى حين تصويب أوضاعه، نظراً لما تتسبب به المخالفات المرصودة من خطر جسيم على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وشملت المخالفات عدم التزام المنشأة بمعايير الوقاية من الإشعاع أو توفير الأجهزة والمواد اللازمة للحماية من الإشعاع سواءً لدى الموظفين أو المرضى، وعدم الالتزام بصيانة ومعايرة الأجهزة الطبية، ومخالفة نظم التدريب المعتمدة للعاملين في المنشأة.

وتم رصد عدد من المخالفات في المنشأة المتعلقة بمعايير ولوائح الوقاية من الأمراض المعدية بما في ذلك مخالفة القانون الاتحادي المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية، ومخالفة قرار رئيس الدائرة الذي ينص على استخدام نظام التبليغ الإلكتروني لحالات الأمراض المعدية سواء بين العاملين أو المرضى، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالوسائل والمتطلبات المتعلقة بالعدوى ومنع انتقالها.

وكشفت زيارة فريق جودة الرعاية الصحية في الدائرة عن عدم التزام المنشأة بمعايير وإجراءات التعامل مع المواد الخطرة والتخلص من النفايات الطبية ولوائح وسياسات صيانة المباني والأنظمة الحيوية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة من الحريق المعتمدة من دائرة الصحة – أبوظبي وهيئة أبوظبي الدفاع المدني.