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الإمارات.. تستضيف 1000 طفل فلسطيني مع عائلاتهم للعلاج

أكدت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن بن زايد وجه بتقديم الرعاية الطبية والصحية الكاملة للأطفال الفلسطينيين الذين سترحب بهم بلاده خلال الأيام المقبلة، حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم

فريق التحرير by فريق التحرير
1000 طفل فلسطيني

قرر الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة استضافة بلاده 1000 طفل فلسطيني من المصابين جراء التصعيد في قطاع غزة لعلاجهم في مستشفيات الإمارات.

1000 طفل فلسطيني

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن بن زايد وجه بتقديم الرعاية الطبية والصحية الكاملة للأطفال الفلسطينيين الذين سترحب بهم بلاده خلال الأيام المقبلة، حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وقام الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي بإجراء اتصال هاتفي مع ميريانا سبولياريتش رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإبلاغها بالقرار.

1000 طفل فلسطيني

استضافة 1000 طفل فلسطيني

وأشارت “وام” إلى أن القرار يأتي ضمن جهود الإمارات المتواصلة في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال، من أجل التعامل مع الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها في غزة.

أطفال غزة

وفي سياق متصل بحث عبد الله بن زايد مع سبولياريتش ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزة بشكل مكثف ومستمر وآمن، مع تقديم العون الكامل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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