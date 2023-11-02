الإمارات.. تستضيف 1000 طفل فلسطيني مع عائلاتهم للعلاج

قرر الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة استضافة بلاده 1000 طفل فلسطيني من المصابين جراء التصعيد في قطاع غزة لعلاجهم في مستشفيات الإمارات.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن بن زايد وجه بتقديم الرعاية الطبية والصحية الكاملة للأطفال الفلسطينيين الذين سترحب بهم بلاده خلال الأيام المقبلة، حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وقام الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي بإجراء اتصال هاتفي مع ميريانا سبولياريتش رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإبلاغها بالقرار.

استضافة 1000 طفل فلسطيني

وأشارت “وام” إلى أن القرار يأتي ضمن جهود الإمارات المتواصلة في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال، من أجل التعامل مع الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها في غزة.

وفي سياق متصل بحث عبد الله بن زايد مع سبولياريتش ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزة بشكل مكثف ومستمر وآمن، مع تقديم العون الكامل.