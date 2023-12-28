متحور كورونا الجديد وصل إلى مصر.. وزارة الصحة توصي بهذا الأمر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالتين مصابتين بمتحور فيروس كورونا الجديد “JN.1″، وأكدت أن حالة المواطنين “مستقرة”.

وقالت الوزارة في بيان: “لا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي”.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع الوضع الوبائي في البلاد بدقة وشددت على أن التوصيات الصحية للتعامل مع الفيروس لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت المتحور الجديد لفيروس كورونا “JN.1” في خانة “مثير للاهتمام”، وأكدت أن مخاطره على الصحة العامة منخفضة.

وأوصت وزارة الصحة المصرية باتخاذ الإجراءات الطبية العادية عند الاصابة بفيروسات الجهاز التنفسي.

ودعت إلى اعتماد الخطوات المعتادة سابقاً للوقاية من الاصابة بالفيروس، عبر تعقيم وتنظيف الأيدي والأسطح، التزام المصابين بعدم الخروج من المنازل، وارتداء الكمامة في حال الحاجة الملحة للخروج من المنزل والالتزام بالمسافة الفاصلة وعدم الاختلاط بالاخرين والابتعاد عن المناطق المزدحمة لعدم نقل العدوى.

ما هي أعراض المتحور الجديد لكورونا “JN.1″؟

الحمى أو القشعريرة

السعال

التهاب الحلق

احتقان أو سيلان الأنف

الصداع

آلام العضلات

صعوبة التنفس

الوهن

فقدان لحاسة التذوق أو الشم

كيفية الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا؟

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو باستخدام المعقم

ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة

المحافظة على المسافة الآمنة مع الآخرين، خاصة في الأماكن المزدحمة

عدم الاختلاط بأشخاص مصابين بالفيروس