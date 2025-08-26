ما هي الشروط الحديثة للمطابخ المركزية في المملكة العربية السعودية؟

أصدرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية محدثة خاصة بالمطابخ المركزية، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير البنية التنظيمية للأنشطة الغذائية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز سلامة الغذاء، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي. ويأتي دليل الاشتراطات بـ56 صفحة ويتوفر على الرابط هنا. وتشمل النقاط الرئيسية في الاشتراطات الجديدة، متطلبات الموقع والتصميم، مثل الالتزام بمعايير محددة للترخيص، واختيار المواقع المناسبة، وتوفير مواقف للسيارات، والتقيد بكود البناء السعودي. أما بعض ضوابط التشغيل فهي تتضمن توفير أنظمة تهوية وتبريد وتصريف متطورة، وتصميم داخلي يمنع التلوث، مع إجراء فحوصات دورية لضمان النظافة وسلامة الأغذية. كما تغطي الشروط متطلبات للعاملين، وتشترط وجود متخصص معتمد في سلامة الغذاء، وتوفير مرافق خاصة للعاملين مثل دورات مياه وغرف استراحة، فيما تشمل التقنيات والنظام، الإلزام بتركيب كاميرات مراقبة، واعتماد أنظمة دفع إلكترونية، ووضع آليات دقيقة للتعامل مع النفايات. وأكدت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تمثل نقلة نوعية في إدارة وتشغيل المطابخ المركزية، حيث تضمنت معايير دقيقة تشمل متطلبات الترخيص واختيار المواقع ضمن الاستخدامات المعتمدة وبالمساحات المحددة، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات وفق كود البناء السعودي، وتوفير عدد كافٍ من مواقف المركبات. وشملت الاشتراطات كذلك ضوابط فنية وفنية تشغيلية متقدمة، منها توفير أنظمة تهوية وتبريد وتصريف مياه مطابقة للمواصفات، وضمان تصميم داخلي يراعي حركة العاملين ويمنع التلوث المتبادل، بالإضافة إلى إجراء الفحوص الدورية لمناطق التحضير والتخزين والتقديم بما يكفل تحقيق أعلى مستويات النظافة وسلامة الأغذية، ولاسيما الأغذية عالية الخطورة. كما نصّت الاشتراطات على ضرورة توافر أخصائي معتمد في سلامة الغذاء داخل المنشأة، وتركيب كاميرات مراقبة تغطي مناطق العمل، واعتماد أنظمة دفع إلكترونية موثوقة، إلى جانب تجهيز مرافق خاصة للعاملين تشمل دورات مياه وغرف استراحة وتبديل ملابس، فضلاً عن وضع آليات مهنية دقيقة للتعامل مع النفايات. ودعت الوزارة المستثمرين وأصحاب المنشآت الغذائية إلى الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات الجديدة عبر الأدلة الإرشادية المنشورة على منصاتها الرسمية، والالتزام الكامل بما ورد فيها لضمان الجاهزية والامتثال، ويمكن الاطلاع على دليل اشتراطات المطابخ المركزية من خلال زيارة الرابط.

