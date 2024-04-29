فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inصحةأخبار أريبيان بزنس

مؤسسة غيتس تفتتح مكتبًا إقليميًا في الرياض وبرنامج لمكافحة شلل الأطفال

مؤسسة المملكة العربية السعودية تلتزم بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج القضاء على شلل الأطفال

فريق التحرير by فريق التحرير

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة العربية السعودية وقّعت من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس لحماية 370 مليون طفل سنويًا من شلل الأطفال ورفع ملايين الأشخاص من حالة الفقر في 33 دولة عضو في البنك الإسلامي للتنمية.

وتم توقيع مذكرة التعاون بحضور المستشار بالديون الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, وبيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس ، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة الرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية الإسهام في مبادرة القضاء على شلل الأطفال العالمية، ودعم صندوق الحياة وسبل العيش (LLF) الذي يعد أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف في الشرق الأوسط تهدف إلى رفع الفقر عن الفئات المحتاجة في 33 دولة عضو في المؤسسة الإسلامية للتنمية من خلال الاستثمار في تعزيز الرعاية الصحية الأولية والقضاء على الأمراض المعدية القابلة للوقاية، ودعم صغار المزارعين والزراعة الريفية وتحسين البنية التحتية الأساسية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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