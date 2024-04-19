توفير لقاح الفيروس التنفسي RSV في السعودية: هل هو إلزامي؟

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية في الوزارة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، عن بدء توفير لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV لكل من بلغ 60 سنة وأكبر في المملكة العربية السعودية.



وأكد على أهمية هذه الخطوة في حماية كبار السن من الإصابة بالفيروس، حيث يُعتبر الفيروس المخلوي RSV سببًا رئيسيًا لالتهابات الجهاز التنفسي وزيادة احتمالات الجلطات القلبية بشكل ملحوظ.



ودعا الدكتور عسيري الجمهور إلى التواصل مع طبيب الأسرة من خلال تطبيق “صحتي” لحجز مواعيد لتلقي اللقاح، مشيرا لى أن المملكة تعد خامس دولة في إدراج استخدام لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV لمن بلغ 65 سنة وأكبر، ويليه إجازة لقاح آخر مصمم لحماية الأطفال في أول 6 أشهر من الحياة.

وأوضح الدكتور، أن هذا الفيروس هو السبب الأول للتنويم في السنة الأولى من العمر، ويُعتبر أيضًا سببًا رئيسيًا في التهابات الرئة والوفيات المرتبطة بها بين كبار السن، كما أن من مضاعفاته تكرار الالتهاب، التهاب في الأذن الوسطى.

وأشار إلى أن توفير اللقاح قد يحدث فارقًا عظيمًا في تقليل العبء المرضي الناتج عن هذا الفيروس العنيد.

يُشار إلى أن السعودية تكون خامس دولة في العالم في استخدام هذا اللقاح لكبار السن، بعد إدراجه في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.

بدأ ولله الحمد فعلياً توفير لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV لكل من بلغ 60 سنة وأكبر في المملكة العربية السعودية



تواصل مع طبيب الاسرة في تطبيق صحتي للحصول عليه



هذا الفيروس سبب مهم لالتهابات الجهاز التنفسي و يزيد احتمالات الجلطات القلبية بشكل ملحوظ https://t.co/pT9FZ8aFuw https://t.co/UccgvKfUdz — عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) April 19, 2024







