مختبرات ستار متروبوليس تشكل لجنة علمية لتطوير الطب المخبري

أعلنت مختبرات ستار متروبوليس، عن تشكيل لجنة علمية تضم نخبة من العلماء والخبراء المحليين والإقليميين والعالميين في مجال علم الأمراض.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الابتكار والتقدم في علم الأمراض، ودعم الأطباء في جميع الفروع الطبية، وتعزيز البحث العلمي، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها علماء الأمراض.

وحددت ستار متروبوليس في بيان لها أهداف اللجنة وجاءت كالتالي:

تقديم الاستشارات العلمية والتوصيات والمشورة الفنية للأطباء في جميع الفروع الطبية.

تعزيز البحث العلمي في مختلف مجالات علم الأمراض.

تقديم المشورة بشأن التقنيات الحالية، والتخطيط الاستراتيجي، ونتائج الجودة.

تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها علماء الأمراض.

وتضم اللجنة كل من:

الدكتور إسماعيل إبراهيم مطالقة: استشاري في علم الأنسجة مع التركيز على أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

استشاري في علم الأنسجة مع التركيز على أمراض الكبد والجهاز الهضمي. الدكتور رضا صديقي: الرئيس التنفيذي لمجموعة أربيان هيلث كير جروب.

الرئيس التنفيذي لمجموعة أربيان هيلث كير جروب. الدكتور فارشا بي إنجيل: خبرة تزيد عن 22 عاماً في علم التشريح المرضي، وعلم الأورام، وعلم الأمراض السريرية.

خبرة تزيد عن 22 عاماً في علم التشريح المرضي، وعلم الأورام، وعلم الأمراض السريرية. الدكتور ساتيام بارمار: متخصص في علم الأمراض السريرية، يشرف على فحص حديثي الولادة وخدمات أمراض الدم.

متخصص في علم الأمراض السريرية، يشرف على فحص حديثي الولادة وخدمات أمراض الدم. البروفيسور علي حجير: مختص في علم المناعة والتنوع الجيني لـ HLA.

مختص في علم المناعة والتنوع الجيني لـ HLA. الدكتور سليل فانياوالا: خبرة واسعة في علم الوراثة الخلوية للسرطان وعلم الوراثة الجزيئية.