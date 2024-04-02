فريق التحرير by فريق التحرير

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مختبرات ستار متروبوليس تشكل لجنة علمية لتطوير الطب المخبري

تهدف اللجنة إلى تقديم الدعم العلمي اللازم للأطباء، وضمان تقديم خدمات مختبرية استثنائية تضمن رعاية صحية أفضل للمرضى.

فريق التحرير by فريق التحرير
تهدف اللجنة إلى تقديم الدعم العلمي اللازم للأطباء، وضمان تقديم خدمات مختبرية استثنائية تضمن رعاية صحية أفضل للمرضى.

أعلنت مختبرات ستار متروبوليس، عن تشكيل لجنة علمية تضم نخبة من العلماء والخبراء المحليين والإقليميين والعالميين في مجال علم الأمراض.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الابتكار والتقدم في علم الأمراض، ودعم الأطباء في جميع الفروع الطبية، وتعزيز البحث العلمي، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها علماء الأمراض.

وحددت ستار متروبوليس في بيان لها أهداف اللجنة وجاءت كالتالي:

  • تقديم الاستشارات العلمية والتوصيات والمشورة الفنية للأطباء في جميع الفروع الطبية.
  • تعزيز البحث العلمي في مختلف مجالات علم الأمراض.
  • تقديم المشورة بشأن التقنيات الحالية، والتخطيط الاستراتيجي، ونتائج الجودة.
  • تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها علماء الأمراض.

وتضم اللجنة كل من:

  • الدكتور إسماعيل إبراهيم مطالقة: استشاري في علم الأنسجة مع التركيز على أمراض الكبد والجهاز الهضمي.
  • الدكتور رضا صديقي: الرئيس التنفيذي لمجموعة أربيان هيلث كير جروب.
  • الدكتور فارشا بي إنجيل: خبرة تزيد عن 22 عاماً في علم التشريح المرضي، وعلم الأورام، وعلم الأمراض السريرية.
  • الدكتور ساتيام بارمار: متخصص في علم الأمراض السريرية، يشرف على فحص حديثي الولادة وخدمات أمراض الدم.
  • البروفيسور علي حجير: مختص في علم المناعة والتنوع الجيني لـ HLA.
  • الدكتور سليل فانياوالا: خبرة واسعة في علم الوراثة الخلوية للسرطان وعلم الوراثة الجزيئية.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...