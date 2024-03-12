كوفيد-19 تسرق سنوات من عمرنا

أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة “لانسيت” الطبية أن جائحة كوفيد-19 قد أدت إلى انخفاض ملحوظ في متوسط العمر المتوقع في مختلف أنحاء العالم.

أجرت الدراسة تحليلًا شاملًا للبيانات من 200 دولة ومنطقة، وخلصت إلى أن متوسط العمر المتوقع قد انخفض بمقدار 1.6 سنة في المتوسط خلال عامي 2020 و2021.

وتُعزى هذه النتائج إلى الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، والتي قدرت بـ 15.9 مليون حالة خلال تلك الفترة.

وبينما أظهرت الدراسة أن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير سلبي كبير على الصحة العامة، إلا أنها أشارت أيضًا إلى بعض التطورات الإيجابية.

فقد انخفض معدل وفيات الرضّع بشكل مستمر خلال الفترة التي شملتها الدراسة، حيث تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بنحو 500 ألف حالة بين الأطفال دون سن الخامسة عام 2021 مقارنة بعام 2019.