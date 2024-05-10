سلالات متوحشة من كورونا تهزم اللقاحات.. مخاوف فقدان السيطرة تتصاعد

حذرت تقارير علمية من ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا “كوفيد-19″، تُقاوم اللقاحات الحالية، مما قد يُعيق جهود السيطرة على الجائحة.

وتظهر السلالات الجديدة من الفيروس، بشكل طبيعي مع نسخ الفيروس لذاته، ويمكن أن تؤدي بعض هذه الطفرات إلى ظهور “سلالة جديدة” من الفيروس، تختلف عن السلالة الأصلية بخصائصها وميزاتها.

سلالات جديدة من فيروس كورونا مقلقة

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، تشير التقارير إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا، تُعرف باسم “FLiRT”،، وتُرجح الدراسات أنها تشكل 25% من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة حالياً.

ووصف موقع “ديلي ستار”، سلالة أخرى تُعرف باسم “KP.1.1″، والتي تُمثل 7.5% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بأنها “مُقلقة” نظرًا لقدرتها على الانتشار بسرعة.

كيف تظهر السلالات الجديدة

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الفيروسات بما في ذلك “Corona Virus”، تتغير باستمرار من خلال عملية تسمى “الطفرات”، التي ممكن أن يؤدي بعضها إلى ظهور “سلالة جديدة” من الفيروس، تختلف عن السلالة الأصلية بخصائصها وميزاتها.

وأضاف أن خطورة هذه السلالات الجديدة من الفيروس، تتمثل في إمكانية امتلاكها لخصائص تُمكنها من الانتشار بشكل أسرع، أو مقاومة العلاجات واللقاحات المتاحة، مع استمرار انتشار الفيروس، تزداد احتمالية ظهور تحورات جديدة، مما قد يجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة.

توقع بزيادة الإصابات مع ظهور نفس الأعراض

من جانبه، أكد إريك توبول، نائب رئيس مركز “سكريبس” للأبحاث، أن هذه السلالات الجديدة من الفيروس، ستؤدي إلى “زيادة كبيرة” في حالات الإصابة بـ “Corona Virus”،.

الجدير بالذكر أنه رغم تطور الفيروس، إلا أن الأعراض تظل نفسها بشكل كبير، ويُشار إلى أن أعراض الإصابة بـ “Corona Virus”، لم تتغير بشكل كبير مع ظهور السلالات الجديدة، حيث تشمل ارتفاع درجة الحرارة، وفقدان حاستي الشم أو التذوق، والارتعاش، وضيق النفس، والسعال المستمر، وفقدان الشهية، والتهاب الحلق، وانسداد أو سيلان الأنف، والإسهال.