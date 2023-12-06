2.2 مليار إنسان حول العالم يفتقدون “الطهي النظيف”.. كوب 28 يكشف المخاطر

يفتقر 2.2 مليار شخص حول العالم إلى إمكانية الوصول إلى حلول وتقنيات للتحول إلى الطهي النظيف، وذلك بحسب جلسة نقاشية ضمن مؤتمر الأطراف، “كوب “28 المقام حالياً في دبي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن تلوث الهواء المنزلي الناجم عن الطهي بالوقود الصلب هو السبب البيئي الرئيسي للوفاة، وهو ما يمثل 3.8 مليون حالة وفاة كل عام.

وجاء في الجلسة أن هؤلاء الأشخاص يعتمدون على حلول الطهي التقليدية، مثل الخشب والفحم وروث الحيوانات، والذي يؤثر على صحة الإنسان والبيئة.

وألقت الجلسة الضوء على مبادرات الطهي النظيف التي تهدف استخدام وسائل طهي الطعام بطرق نظيفة مثل الغاز والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة التي تقلل من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء.

وبحسب البنك الدولي، مازال نحو 3 مليارات شخص في العالم يعتمدون على المواقد التقليدية وغير الفعالة للطهي ولتدفئة منازلهم، والتي تحرق الحطب والفحم النباتي والفحم الحجري وروث الحيوان أو مخلفات المحاصيل.

وتقدر الخسائر الصحية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن الاستعمال المتواصل للوقود الصلب بـ 123 مليار دولار سنويا.

أما الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن استخدام الحطب فتتسبب في جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا ويمثل من 1.9 إلى 2.3% من الانبعاثات الغازية في العالم، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.