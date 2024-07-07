قصر النظر الذي يهدد بالعمى سيصيب نصف البشر بسبب التكنولوجيا

يستفحل ضعف البصر بين البشر ويتوقع أن يعاني 50% من البشر سيعانون من قصر النظر بحلول عام 2050، ويشير الخبراء إلى أن الإفراط في استخدام الشاشات وتراجع النشاط في الهواء الطلق من بين العوامل وراء ارتفاع هذه الظاهرة، والتي إذا لم يتم تصحيحها، تزيد من خطر الإصابة بالعمى.

وتتزايد المبادرات المدرسية الهادفة إلى مكافحة تزايد قصر النظر (الميوبيا myopia)، الذي ينتشر على نحو خاص في بعض البلدان الآسيوية وينتشر في مختلف أنحاء العالم. ويحذر الخبراء من أن نصف سكان العالم سوف يعانون من قصر النظر بحلول عام 2050، بسبب الإفراط في استخدام الشاشات وتراجع الأنشطة الخارجية.

(تظهر استطالة تحدث في العين- إلى اليمين، لدى الإصابة بقصر النظر)

وتقول سيلفيا ألاركون، طبيبة عيون الأطفال في مستشفى فال دي هيبرون في برشلونة لصحيفة الباييس الإسبانية:” يعد قصر النظر اضطراب شائع في التركيز البصري بسبب تضخم العين. “إنها عين تنمو أكبر من عمرها. يزداد الطول المحوري، وهو المسافة بين القرنية والشبكية، وتكون نقطة التركيز أمام الشبكية [وليس عليها]”، كما توضح يبلغ الطول المحوري للعين السليمة عادة حوالي 23 مليمترًا، ولكن في العين المصابة بقصر النظر يمكن أن يصل إلى 30 أو 35 مليمترًا. في الممارسة العملية، يتسبب هذا التشوه في العين في انكسار أشعة الضوء بشكل غير صحيح وانحراف نقطة التركيز، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية للأشياء البعيدة.”

هناك درجات مختلفة من قصر النظر، لكن الخبراء الذين تحدثوا إلى الباييس يشيرون إلى أنه بعد ثلاثة درجات من الانحراف يصبح من الصعب أن يعيش المرء حياة طبيعية بدون تصحيح، مثل النظارات، على سبيل المثال. وكلما زادت درجة قصر النظر ــ مثل قصر النظر الشديد، عندما يكون لدى الشخص انكسار أكثر من ستة درجات ــ كلما زاد خطر الإصابة بتغيرات مرضية في العين يمكن أن تسبب فقدان البصر غير القابل للإصلاح، مثل إعتام عدسة العين، والزرق، وانفصال الشبكية، والتنكس البقعي الناجم عن قصر النظر. وفي عام 2010، قُدِّر خطأ الانكسار غير المصحح بأنه السبب الأكثر شيوعا لضعف البصر عن بعد وثاني أكثر الأسباب شيوعا للعمى في جميع أنحاء العالم.

ويحذر ميغيل أنخيل سانشيز تينا، الباحث في قسم البصريات والرؤية في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، قائلاً: “إنها بالفعل مشكلة صحية عامة”. وفي بلدان مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، يعاني حوالي 80% من الأطفال الذين ينهون تعليمهم الثانوي من هذا العيب البصري، ومن بينهم ما بين 10% و20% يعانون من قصر النظر الشديد، وبالتالي فإنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض قد تؤدي إلى العمى.

ولكن ارتفاع معدلات قصر النظر لا يقتصر على جنوب شرق آسيا. بل إن الرؤية على كوكب الأرض تزداد سوءًا. فقد وجدت دراسة علمية في عام 2016 أنه في بداية القرن الحادي والعشرين، كان 1.4 مليار شخص يعانون من قصر النظر وتوقعت أن يرتفع هذا العدد بحلول عام 2050 إلى 4.7 مليار. وهذا يعادل ما يقرب من نصف سكان العالم، على الرغم من وجود اختلافات حسب المنطقة، ومثلا، بحلول منتصف القرن، سيكون انتشار قصر النظر في شرق إفريقيا أقل من 23٪، بينما في البلدان ذات الدخل المرتفع في آسيا والمحيط الهادئ، من المتوقع أن يعاني اثنان من كل ثلاثة أشخاص من هذه الحالة.

يقول لويس فرنانديز فيغا كويتو فيلجوروسو، طبيب العيون في وحدة القرنية والبلورية في معهد فرنانديز فيغا: “نحن نلاحظ زيادة في عدد الحالات في استشارات الأطفال: هناك المزيد من الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر، ويتقدم المرض بشكل أسرع”. وفي إسبانيا، أظهرت الأبحاث الحديثة التي أجراها سانشيز تينا وكريستينا ألفاريز بيريجرينو أن انتشار قصر النظر لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وسبع سنوات يبلغ 19%، ولكن بحلول عام 2030، سيصل إلى 30%.